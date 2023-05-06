Российская валюта уверенно росла против основных торгуемых на Московской бирже валют в течение всех четырех сессий завершившейся укороченной рабочей недели.

В итоге доллар в конце недели максимально падал до 76,26 рубля (минимум с 24 марта), евро — до 84,23 рубля (с 3 апреля), юань — до 11,03 рубля (с 16 марта).

Таким образом, импульс к росту рубля, полученный на предыдущей неделе, продолжил оказывать свое влияние. Упавшая в последние месяцы ликвидность российского валютного рынка заставляет курсы чутко реагировать на любое изменение в динамике биржевых валютных потоков.

При этом напоминания о рисках заморозки недружественных валют заставляет игроков "разгружать" их с биржевых счетов, что выливается в падение их курсов против рубля.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе продолжил падение от уровня 79,5 доллара за баррель сорта Brent и обновил минимум с 20 марта — 71,42 доллара, но затем к завершению недели отскочил выше 75 долларов. Давление исходило от серьезного замедления роста ВВП США и снижения деловой активности в промышленном секторе Китая.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США, на неделе вначале обновил максимум с 11 апреля — 102,4 пункта, а затем сполз к минимуму с конца апреля — в район 101 пункта.

В итоге на российском валютном рынке курс доллара за неделю упал на 2,87 рубля до 77,38 рубля, евро – на 3,22 рубля до 85,46 рубля, юаня — на 40 копеек до 11,17 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю упала до 5,85 тысячи против 6,4 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ОТ МИНФИНА РФ

Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против основных торгуемых валют. При этом внешний фон в виде дешевеющей на мировом рынке нефти не очень сильно влиял на курсовую динамику крепнущего рубля.

Позитивом для него были оценки Минфина РФ, что средняя цена нефти Urals в апреле увеличилась на 22,5% по отношению к марту — до 58,63 доллара за баррель. Средняя цена марки Urals в январе-апреле 2023 года сложилась в размере 51,05 доллара. Таким образом, дисконт Urals к Brent сокращается, и профицит торгового баланса увеличивается, что позитивно для рубля.

В середине недели рубль получил еще одну поддержку от Минфина РФ. Ведомство заявило, что продажи валюты по бюджетному правилу в период с 10 мая по 6 июня составят 40,4 миллиарда рублей, по 2 миллиарда рублей в день. При этом эксперты ожидали прекращения продаж и начала покупок валюты в сумме на несколько миллиардов рублей за месяц.

RAIFFEISEN BANK НАПОМНИЛ ПРО ТОКСИЧНОСТЬ ДОЛЛАРА

Завершение недели рубль провел в уверенном росте. Игроки рынка опять вспомнили про токсичность недружественных валют и необходимость избавления от них, чтобы избежать рисков заморозки этих активов на торговых счетах Московской биржи.

Напоминание пришло от новостей о том, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в России. В итоге рубль резко пошел вверх.

Ранее уже было несколько подобных эпизодов, когда рубль резко рос на похожих новостях. Например, к этому приводили опасения о возможных санкциях на НКЦ (Национальный клиринговый центр), осуществляющий клиринг на Мосбирже.

Таким образом, валютный рынок РФ стал очень чувствительным к денежным потокам на и с него, что повышает волатильность курса рубля. При этом фундаментальные факторы улучшаются в условиях коррекционного роста нефтяных цен и сохранения профицита торгового баланса РФ. Это поможет курсу удержаться ниже 80 рублей за доллар.