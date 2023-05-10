В понедельник, 8 мая, рубль подешевел по всему рынку. Из-за длинных выходных торговые объемы были в 10 раз меньше, чем в рабочие дни. Рублевые пары восстановились после шестидневного падения. Пара доллар/рубль выросла на 1,04%, до 78,18 руб., евро/рубль — на 0,93%, до 86,25 руб., юань/рубль — на 0,68%, до 11,24 руб.



Сейчас на слуху у инвесторов и трейдеров 11-й пакет санкций от ЕС, который будет направлен на предотвращение обхода ранее введенных санкций. Удар будет нанесен по нашим союзникам. ЕС продолжает затягивать удавку на своей шее, разрушая десятилетние связи. В новом пакете антироссийских санкций ЕС хочет ввести санкции против нескольких китайских компаний, которые якобы помогают России обходить санкции. Китай предупредил, что санкции подорвут доверие к ЕС. Анкара тоже заявила, что не присоединится к американским и европейским запретам для России.



В понедельник, 10 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $76,90 за баррель. Ситуация по нефти остается неопределенной, поскольку неизвестно, какая будет выходить статистика в США и Китае. Чем хуже данные, тем выше вероятность рецессии и снижения спроса на нефть.



После майских праздников торговые объемы на валютном и фондовом рынках должны вернуться к прежним значениям. Утренняя сессия открылась снижением по рублевым парам. Курс доллара торгуется по 78,00 руб. Ситуация по нефти остается неопределенной, поскольку неизвестно, какая будет выходить статистика в США и Китае. Покупатели встретили сопротивление на $77,40. Если получится сегодня пройти, то цена восстановится до $80 к 12 мая. От этого рубль получит поддержку. В ближайшие дни ожидается стабильный курс рубля в диапазоне 75-78,50 руб. за доллар, с сохранением восстановления до 80 рублей.



В понедельник индекс Мосбиржи 0,42%, до 2527,59 п., индекс РТС — на 1,39%, до 1019,29 п. Целевая зона по индексу 2380 п. В центре внимания остаются акции Сбербанка, поскольку дивидендный реестр закрылся, и они обеспечат снижение индекса до указанной цели. Их доля в индексе Мосбиржи составляет 15,64%. Если уровень 2375 устоит, то от него можно будет рассматривать новую фазу восстановления цен на российские акции.