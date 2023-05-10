Сегодня с открытия в акциях Сбера ожидается дивидендный гэп, который ориентировочно составит 8-9%. Более половины всех оборотов на рынке наверняка будут приходиться именно на бумаги Сбербанка. В течение дня не исключается постепенный выкуп просадки, как это было ранее с другими тяжеловесными бумагами (Газпром в октябре и ЛУКОЙЛ в декабре). Сбербанк запустил сервис для определения мошеннических сайтов

Индекс МосБиржи тоже вниз

Из-за высокого веса Сбера его гэп способен обеспечить просадку индекса на 1,4-1,6% или 35-40 п. За счет этого котировки могут откатиться в диапазон 2450-2500 п.

Внешний фон за нерабочий вторник изменился несущественно. Ключевые западные площадки снизились, однако нефтяные цены четвертую сессию подряд выросли и достигли $77 за баррель Brent.

Рубль начал слабеть

На валютном рынке после шести сессий укрепления рубля в понедельник курс USD/RUB резко отскочил. И это вновь происходило в отрыве от тенденций нефтяного рынка. Так что влияние локальных колебаний Brent на рубль по-прежнему минимально.

Сегодня курс находится около 78-78,5, но на горизонте ближайших недель шансы на спуск к 75-76 сохраняются, особенно по мере приближения к следующему налоговому периоду в конце мая.

В США не могут договориться

По мере приближения июня все больше внимания деловые СМИ уделяют вопросу потолка госдолга. Эта тема не сходит с первых полос. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что у ведомства может не остаться средств для выполнения всех обязательств к началу июня. В связи с этим чувствительность рынков к новостям по госдолгу становится выше. Участники опасаются нового shutdown, то есть остановки работы ряда государственных ведомств из-за отсутствия выплат. Байден допустил краткосрочное повышение потолка госдолга США

На этой неделе встреча Джо Байдена с лидерами Конгресса по проблеме повышения потолка завершилась без существенных результатов. Президент отметил недопустимость дефолта, но в то же время он не готов идти на компромисс с республиканцами, требующими сокращение госрасходов. Байден сказал, что лидеры Конгресса продолжат дискуссии и снова встретятся в пятницу.

На рынке нефти

Фьючерсы Brent росли последние четыре сессии, а сегодня с утра незначительно корректируются вниз. Одним из поводов для роста стало заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм о том, что администрация президента в конце года может начать покупку сырой нефти в Стратегические резервы (SPR), которые ранее с 2022 г. активно расходовались. Это фактор дополнительного спроса, что позитивно для котировок.

Между тем отчет Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), указывает на более высокий сезонный спрос и более низкие, чем ожидалось, объемы производства.

Рынок акций не может определиться

Индекс S&P 500 во вторник упал на 0,5%. Выраженного тренда по-прежнему нет — американский рынок находится в боковике с начала апреля.

Сегодня в фокусе будут данные по индексу потребительских цен США (CPI) за апрель. Они могут определить следующее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. Так, накануне президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция в стране остается слишком высокой и центробанк снова повысит ставки в случае необходимости, даже несмотря на то что ранее в ФРС решили приостановить цикл ужесточения ДКП.