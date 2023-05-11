В среду, 10 мая, рубль отвоевал еще часть позиций у валют недружественных стран. Доллар закрыл торги на отметке 76,05 рубля, евро — 83,55 рубля, юань — 10,95 рубля.

В марте и апреле рубль сдавал позиции на фоне конвертации иностранными компаниями средств, полученных за российские активы. Также на рубль давил растущий дефицит бюджета и падение нефтяных котировок. В мае давление ослабло, потому что Минфин России заявил о рассмотрении введения лимитов для иностранных компаний, продавших бизнес.

Что касается бюджета, то федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 трлн рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы за сократились на 52,3%, до 2,282 триллиона рублей. Минфин объясняет такую динамику эффектом высокой базы прошлого года, снижением цен на нефть марки Urals и сокращением поставок природного газа за рубеж. Ненефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 4,8 процента, до 5,5 триллиона рублей.

Мне непонятно, откуда рубль черпает силы. На рынке наблюдаются объемы, а значит, за ними есть основания для продажи валюты, которые еще полностью не осознаются. Что же может происходить с рублем и почему он укрепляется при негативном внешнем фоне?



Сейчас рубль может укрепляться по нескольким причинам:

• Российские компании-экспортеры конвертируют часть своей выручки под будущие дивидендные выплаты • Снижение спроса на валюту со стороны импортеров. Здесь у меня есть опасения по остановке рабочих схем по обходу санкций и завозу импорта в Россию.

• Общее ослабление доллара США.

• Техническая коррекция после ослабления на 24% с начала года.

В четверг, 11 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит 77 долларов. Торги открылись снижением по рублевым парам. Рубль продолжает наступать по всему рынку. Пара доллар/рубль торгуется по 76,16 рубля. Цена находится в середине коридора 70-80 рублей. Его назвали власти, как комфортный уровень. Проверим, насколько интересен уровень 75 рублей рынку. Считаю, что внешний фон для рубля остается негативным, а его укрепления рассматриваю как коррекционное движения после сильного ослабления с начала года.

Несмотря на падение цен на акции Сбербанка, фондовые индексы показали положительную динамику и закрылись в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,83%, до 2548,63 РТС — на 3,25%, до 1052,44 п.