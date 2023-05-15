В пятницу, 13 мая, рубль закрылся снижением. Перед выходными он подешевел по всему рынку на фоне закрытия коротких позиций по доллару после падения на 9,9%. Пара доллар/рубль вернулась к уровню 78 рублей. Внешний фон для нацвалюты неблагоприятный, поэтому ее ослабление закономерно. Пара доллар/рубль повысилась на 1,33%, до 77,99 рубля, евро/рубль — на 0,88%, до 84,84, юань/рубль — на 0,74%, до 11,12.

По итогам дня цена на нефть марки Brent подешевела на 1,71%, до 74,15 доллара за баррель, за неделю — на 1,49% и от недельного максимума 77,56 доллара — на 4,4%. Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы ухудшения экономической ситуации в США и рост запасов нефти. Инвесторы опасаются рецессии, которая снизит спрос на нефть. Также негативное влияние на рисковые активы оказывает неопределенность в отношении потолка госдолга США, обсуждение которого было перенесено на текущую неделю.

Кроме того, негативное влияние на рубль оказали данные об ухудшении показателей внешнеторгового баланса. По данным ЦБР, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 4,3 раза — до 22,6 миллиарда долларов по сравнению с 96,5 миллиарда долларов за аналогичный период 2022 года. Крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% — до 7 миллиардов долларов по сравнению с 11,6 миллиарда в марте.

В понедельник, 15 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 73,62 доллара за баррель. С отскоком от 71,31 доллара у покупателей не получилось, потому что после него цена скорректировалась на 5%. В связи с этим возросли риски уйти ниже 70 долларов. Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом по рублевым парам. Рубль продолжает дешеветь к иностранным валютам. Цена возвращается к своему равновесному уровню 80 рублей. скорее всего, на этой отметке мы увидим "американца" и в конце недели.