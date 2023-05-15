На предстоящей неделе внимание мировых рынков будет сосредоточено на теме подъема потолка госдолга и рисках дефолта США. Данный фактор усиливает нервозность на рынках, ограничивая потенциал покупателей. Аналогичное влияние оказывают и опасения относительно рецессии в Штатах, которая может быть вызвана ужесточением монетарных условий за счет высоких ставок и снижения долларовой ликвидности, проходящего в рамках программы сокращения баланса ФРС США. Плюс к этому, инвесторы обратят внимание на большой блок важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках. Здесь мы выделяем данные по розничным продажам в США, промпроизводству в США, Китае и ЕС, а также индексы производственной активности ФРБ Филадельфии и экономических настроений в Германии.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Так, в Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения в пятницу, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Негативным фактором выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,3%, торгуясь в районе 73,9 доллара за баррель.

В пятницу российский фондовый рынок перешел к коррекционному снижению на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных, в результате чего индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, отступив до 2 565 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в российских акциях, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог удержать позиции в диапазоне 75 — 80 долларов за баррель и к концу прошлой недели отступил под его нижнюю границу. В сложившихся обстоятельствах в понедельник индекс Мосбиржи может продолжить коррекционную динамику и к концу сессии закрепиться в диапазоне 2 500 — 2 550 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль снижается по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют до 0,4%, торгуясь в районе 78,2 и 85,2 рубля соответственно, юань растет на 0,9%, поднявшись до 11,23 рубля. В начале недели давление на национальную валюту может сохраниться, чему, кроме ухудшения ситуации в ценах на нефть, способствует пониженное предложение иностранной валюты. Однако в рамках ее второй половины рубль может перейти к восстановлению, чему будет способствовать старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 мая. В результате, в ближайшие сессии пара доллар/рубль может попытаться выйти к верхней границе диапазона 75 — 80 рублей, однако ближе к окончанию недели можно ожидать возвращения американской валюты в середину данного коридора.