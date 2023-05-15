Российский рынок завершал прошлую неделю нейтральной сессией. Индекс МосБиржи 12 мая остался вблизи 2570 п., торгуясь на невысоких оборотах. В центре внимания участников сейчас в основном геополитические факторы, в том числе ожидания нового пакета санкций от стран ЕС и G7.

В то же время в самом разгаре дивидендный сезон. Проходят отсечки, компании дают рекомендации по размеру выплат.

Сегодня утром общий фон без особого оптимизма, поводов для возобновления устойчивого подъема пока может быть недостаточно. А ликвидность от потенциального реинвестирования дивидендов Сбера будет появляться лишь к завершению мая.

Мощный отскок в замещающих облигациях

В последние две торговые сессии мы видим резкий рост индекса замещающих облигаций (рассчитывается Cbonds). Он вырос на 2,8%. Доходности к погашению по наиболее ликвидным длинным долларовым облигациям Газпрома на прошлой неделе сократились с 8,8-9% почти до 8%. Пространство для положительной переоценки замещающих облигаций в целом сохраняется.

Сильный отчет Сбера

Банк опубликовал ожидаемо сильные результаты за апрель. Чистая прибыль оказалась на уровне 120,7 млрд руб. За четыре месяца заработано более 470 млрд руб. При сохранении такого трека по прибыли дивиденды за 2023 г. могут быть еще выше, чем недавние 25 руб.

Отчет Сбера сильный, однако акции в пятницу показали околонулевую динамику. Стало уже традицией, что бумаги банка практически не реагируют на отчетность.

Корпоративные новости

События сегодня VK опубликует финотчет за I квартал 2023 г. Ожидается уверенный рост выручки благодаря уверенной динамике рекламного бизнеса и сделкам M&A.

ТГК-1 может опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.

Состоится заседание совета директоров МТС. В повестке вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров. Конкретно о дивидендах ничего не сказано, но наверняка эта тема будет обсуждаться. Так что в ближайшее время ждем рекомендацию по выплатам от МТС. Кроме того, в пятницу компания представит отчет по МСФО за I квартал 2023 г.

Также сегодня пройдет заседание совета директоров Башнефти. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г. В последние сессии акции компании активно росли как раз на ожиданиях относительно высокой дивдоходности.

На рынке США спокойно

На рынке акций США в последние сессии относительно спокойно. После прохождения основной фазы сезона отчетов индекс S&P 500 ушел в боковик. Он консолидируется в районе 4070-4170 п. В центре внимания на этой неделе останется тема госдолга. В понедельник-вторник Байден и члены Конгресса планируют продолжить переговоры по поводу его увеличения с целью не допустить дефолт.

Цены на нефть снижаются

Падение фьючерсов Brent сегодня продолжается уже четвертую сессию подряд. Котировки опустились к $73 за баррель. Каких-то отдельных важных негативных новостей по нефти нет, сказывается общий невыразительный фон для рынка commodities. Центральной темой на сырьевых рынках остается влияние высоких процентных ставок на экономическую активность. Кроме того, в последние две сессии активно растет индекс доллара (DXY), что негативно для сырья.

В Турции может быть второй тур выборов президента

14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. После обработки 95% бюллетеней на выборах президента Эрдоган набирает 49,52%, Кылычдароглу 44,75%. Возможен второй тур.

Для российского рынка тема выборов в Турции важна в связи с тесным сотрудничеством между странами. В том числе это поставки газа. Победа Эрдогана предполагала бы сохранения статус-кво, что в целом позитивно.