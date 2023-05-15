МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России.

Показатели ликвидности банковского сектора
млрд. руб.значениетренд
Остатки банков на корсчетах по России 3642,00 87,60
Остатки банков на корсчетах по московскому региону 3472,90 102,70
Депозиты банков в Банке России 3234,30 55,40
Сальдо операций ЦБ с банковским сектором * 902,90 -

* — Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.