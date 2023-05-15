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2023
https://1prime.ru/experts/20230515/840592052.html
Показатели ликвидности банковского сектора на 15 мая
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Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России. Показатели ликвидности банковского сектора млрд. руб.значениетренд Остатки... ПРАЙМ, 15.05.2023
финансы, мнения аналитиков, новости, банк россии, остатки на корсчетах, банковские депозиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России.
Показатели ликвидности банковского сектора
|млрд. руб.
|значение
|тренд
|Остатки банков на корсчетах по России
|3642,00
|87,60
|Остатки банков на корсчетах по московскому региону
|3472,90
|102,70
|Депозиты банков в Банке России
|3234,30
|55,40
|Сальдо операций ЦБ с банковским сектором *
|902,90
|-
* — Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.