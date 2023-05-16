Совокупность статистики за последний год указывает на то, что основной скачок цен в Европе и в Германии, в частности, произошел в феврале-марте прошлого года. Затем ситуация с энергоносителями начала постепенно выправляться. Фактически цены на газ устойчиво снижаются с декабря 2022 года благодаря относительно теплой зиме и регулярным поставкам СПГ.

В декабре прошлого года средняя цена газа в Европе составляла около $1272 за 1000 кубометров. В январе она упала до $712, в феврале — до $583. Соответственно, стоимость газа — это расходы компаний на энергию, которые затем транслируются в цены для потребителей товаров. При этом розничные продажи в Германии с декабря по март также уменьшаются. В марте годовое снижение составило 8,6%. Соответственно, производители столкнулись с резким падением спроса на фоне высоких расходов на энергоносители. Однако тенденция на снижение цен на газ позволяет уже задуматься о стимулировании покупателей, что транслируется в снижение отпускных цен.

Временной разрыв между ценами на воротах фабрики и прилавком магазина может составлять 2-4 месяца. Соответственно, уже в июне-июле розничная инфляция может существенно замедлиться. Тогда у ЕЦБ появится прямой повод для того, чтобы отказаться от дальнейшего повышения ставки, которое, по большому счету, на инфляцию влияет весьма слабо. Если не произойдет других аномальных событий на рынке энергоносителей, то инфляционная ситуация успокоится в течение ближайших месяцев. При этом текущие цены на нефть сложно назвать высокими. Для примера, в 2010-2014 годах нефть стоила существенно дороже, но экономика еврозоны не испытывала такого ценового давления. Поэтому причиной энергетического кризиса и ускорения инфляции стали именно геополитические «ошибки» Европы. Фактически новый кризис был подарен Соединенными Штатами, которым требовалось отвоевать европейский рынок для своих поставок СПГ. В целом, это удалось, но никто не обещает, что будущие зимы окажутся столь благоприятными. Да и средняя цена на газ всё же останется довольно высокой, что сделает европейскую экономику менее конкурентоспособной. Поэтому инфляцию, вероятно, удастся обуздать в ближайшее время благодаря высокой базе прошлого года и улучшению ценовой ситуации с энергоносителями, но былой роскоши доступа к дешевой энергии, которая позволяла европейским странам удерживать рост цен под контролем, уже не будет.