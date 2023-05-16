МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России.

Показатели ликвидности банковского сектора
млрд. руб.значениетренд
Остатки банков на корсчетах по России 2854,30 -787,70
Остатки банков на корсчетах по московскому региону 2672,50 -800,40
Депозиты банков в Банке России 4091,40 857,10
Сальдо операций ЦБ с банковским сектором * 1760,00 -

* — Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.