2023-05-16T11:22:54+03:00
2023-05-16T11:22:54+03:00
2023-05-16T11:22:54+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230516/840603830.html
Показатели ликвидности банковского сектора на 16 мая
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Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России. Показатели ликвидности банковского сектора млрд. руб.значениетренд Остатки... ПРАЙМ, 16.05.2023
финансы, мнения аналитиков, новости, банк россии, банковские депозиты, остатки на корсчетах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России.
Показатели ликвидности банковского сектора
|млрд. руб.
|значение
|тренд
|Остатки банков на корсчетах по России
|2854,30
|-787,70
|Остатки банков на корсчетах по московскому региону
|2672,50
|-800,40
|Депозиты банков в Банке России
|4091,40
|857,10
|Сальдо операций ЦБ с банковским сектором *
|1760,00
|-
* — Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.