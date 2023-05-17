Российский рынок акций после сильного роста понедельника вчера стоял на одном месте. Индекс МосБиржи остается около 2640 п. Растущий тренд пока все еще актуален. Локальную поддержку акциям экспортеров оказывает фактор ослабления рубля. Курс USD/RUB сегодня с утра растет пятую сессию подряд и уже вернулся выше 80. Америка вновь давит на котировки нефти

Среди наиболее заметных тенденций на рынке выделяется высокий спрос в акциях сектора электроэнергетики. Отраслевой индекс вырос почти на 3%. Без новостей росли акции различных ТГК. Кроме того, уверенно поднимались дочки Газпром энергохолдинга (Мосэнерго и ОГК-2), что можно отчасти списать на ожидания инвесторов по дивидендным рекомендациям.

Банк Санкт-Петербург гасит акции

Компания сообщила о гашении 13,6 млн акций. Это 2,87% от всех выпущенных обыкновенных бумаг. Новость умеренно позитивна, так как растет фактическая доля действующих акционеров, а распределение прибыли на дивиденды будет теперь происходить на меньшее число акций. Бумаги БСП на этом фоне выросли на 4%. Позитивная реакция может быть кратковременной.

Все ждут подъем потолка госдолга

На американском фондовом рынке в центре внимания остается вопрос увеличения потолка госдолга. По итогам переговоров Байдена и представителей Конгресса прийти к компромиссу пока так и не удалось. Однако спикер Палаты Представителей республиканец Маккарти заявил, что переговоры будут продолжаться на этой неделе и к ее концу можно будет заключить сделку. Вместе с тем лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе подтвердили тезис о недопустимости дефолта.

Рынок акций США показал умеренное снижение. Индекс S&P 500 снизился на 0,6%. Однако общая среднесрочная картина по-прежнему предполагает сохранение котировок в затянувшемся безыдейном боковике.

Прогнозы МЭА

В международном энергетическом агентстве считают, что текущее снижение цен на нефть игнорирует надвигающийся кризис предложения. МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 г. до 102 млн б/c — за год показатель увеличится на 2,2 млн б/c. При этом совокупная добыча, по прогнозам агентства, может увеличиться лишь на 1,2 млн б/с до 101,1 млн. В результате во II полугодии рынок нефти можете перейти в состояние значительного дефицита предложения, что обеспечит поддержку ценам.