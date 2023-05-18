• Азиатские рынки преимущественно повышались. Акции в Шанхае и Гонконге повышались. Инвестиционный банк Nomura снизил прогноз роста ВВП КНР до 5,5% в текущем году с 5,9% ранее. Однако это всё ещё 5,5%, то есть темпы, которые не наблюдаются в развитых экономиках. В Nomura также ожидают, что Народный Банк Китая пойдёт на смягчение денежной политики в июне. Банковский сектор в Шанхае повышался более чем на 1,5%, сектор искусственного интеллекта на 2%, а массовых коммуникаций более чем на 3%. В Гонконге рост около 3% наблюдался в бумагах Alibaba перед отчётностью компании. Однако не стоит забывать о геополитике. В рамках предстоящего саммита G7 будут обсуждаться вопросы сотрудничества РФ и КНР, а также сдерживания Китая. Президент США Джо Байден заявил, что может переговорить с лидером КНР, хотя сам китайский руководитель пока об этом не слышал.

• Японские акции дорожали. Существенный вклад в это внесла иена, которая ослабла до 137,5 за доллар. Премьер-министр страны Фумио Кишида выразил надежды, что производители полупроводников будут инвестировать в Японию. Компания Micron заявила о программе на $3,7 млрд для создания производства на основе технологии фотолитографии в крайнем ультрафиолетовом диапазоне. На этих новостях акции производителя тестового оборудования Advantest поднялись более чем на 7%, бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron прибавляли более 4%. Акции Sony подскочили на 7% на новостях о планах выделения в отдельный бизнес своего финансового подразделения. Под давлением были акции ЖКХ, а именно генерирующих компаний. Экспорт Японии замедлил рост в апреле до 2,6% с 4,3% в марте, а импорт упал на 2,3% после роста на 7,3% в марте.

• Также стоит обратить внимание на слабость австралийского доллара. Безработица в стране повысилась до 3,7% в апреле с 3,5% в марте. Ожидалось сохранение её на прежнем уровне. Это ещё один аргумент в пользу паузы в цикле ужесточения Резервного Банка.

По состоянию на 8:45 мск:

• NIKKEI 225 — 30593,30 п. (+1,66%),

• Hang Seng — 19644,18 п. (+0,43%),

• Shanghai Composite — 3286,45 п. (+0,07%).