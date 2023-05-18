Российский рынок с начала года показал сильный рост и, похоже, на этом не остановится. В частности, индекс Мосбиржи уже прибавил более 20% и сейчас торгуется вблизи годового максимума — 2657,90 пунктов. Совдир "Башнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года

Ключевыми драйверами роста стали сильная недооцененность российских акций (после значительного снижения в прошлом году), а также высокие дивиденды, доходность по которым нередко измеряется двузначным числом.

В текущем году рынок уже обрадовал щедрыми дивидендами Сбер. Выплаты за 2022 год составят 25 рублей на акцию (10,49% доходности к ценам акций на момент объявления о дивидендах). Двузначную дивидендную доходность также показали акции Лукойла, Газпром нефти и других крупных компаний.

Однако это еще не предел. Российские компании до сих пор сильно недооценены, а общая дивидендная доходность в этом году может составить порядка 10-11%. Кроме того, второй и третий квартал — пик дивидендных выплат, поэтому инвесторы еще смогут поучаствовать как в росте рынка акций, так и в распределении прибыли. Общий объем выплат во втором квартале может составить около 1,3 трлн рублей.

В ближайшее время рынки ожидают решения собрания акционеров двух крупных госкомпаний — Газпрома и Роснефти.

Газовый гигант еще не обнародовал финансовые результаты за прошлый год по МСФО, на базе которого определяются дивиденды. Если компания примет положительное решение, выплаты могут составить 5 рублей на акцию.

В свою очередь, чистая прибыль Роснефти за 2022 год по МСФО составила 813 млрд рублей. Исходя из дивидендной политики компании, владельцы бумаг могут ориентироваться на выплаты в районе 38-39 рублей на акцию. С учетом того, что компания уже выплатила дивиденды за девять месяцев прошлого года в размере 20,39 рубля, за четвертый квартал акционеры могут получить около 18 рублей. Таким образом, дивидендная доходность может составить больше 4.5%.

Кроме того, уже на текущей неделе ожидаются значимые корпоративные события в виде квартальных отчетов и решений по дивидендам таких эмитентов как МТС, Сургутнефтегаз, ИнтерРАО, Акрон и Сегежа.

Ранее о выплате дивидендов говорил основной владелец компании АФК Система Владимир Евтушенков. Он отметил, что в 2023 году будут выплачены дивиденды от МТС и АФК Системы, однако какие будут выплаты, пока не уточнил.

Если ожидания подтвердятся и общие выплаты действительно будут значительными, мы ожидаем около 1,3 трлн рублей, часть этой суммы, вероятно, будет реинвестирована. В процентном отношении объем может составить около 20-30% средств, другая часть дивидендов уйдет государству и на счета С иностранных инвесторов. На этом фоне, не исключено, что в конце второго — начале третьего квартала рынок получит дополнительный импульс роста от новых покупок.

Кроме того, подготовка к выплатам дивидендов может поддержать российский рубль на фоне реализации части валютной выручки экспортерами. Компании будут покупать рубли для выплат акционерам.