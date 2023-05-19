На российском рынке акций в фокусе инвесторов сейчас огромный информационный поток по дивидендам. Это традиционно для второй половины мая. Эмитенты проводят заседания советов директоров и дают свои рекомендации по размеру выплат.

Накануне в ряде ликвидных фишек были сильные движения, как раз из-за фактора дивидендов, но в целом по индексу МосБиржи показана абсолютно нейтральная динамика. Он по-прежнему стоит на месте оставаясь около 2630-2640 п.

Дивиденды Сургутнефтегаза

Рекомендованы 0,8 руб. на оба типа акций. Для обыкновенных бумаг это ожидаемо, а для привилегированных — негативный сюрприз. Вероятно, прибыль компании, к которой привязан размер выплат по префам, сильно снизилась или был получен убыток. Его размер неизвестен, так как отчеты не раскрываются. Потери компании могут быть как из-за изменения состава валютной подушки, так и из-за разовых списаний. Решение негативно для привилегированных акций Сургутнефтегаза, которые вчера упали на 13% и могут оставаться под давлением. Локально не наблюдается причин для притока инвесторов в АП. Нужна отчетность. Пока ее нет, инвесторы будут проявлять осторожность, а премия в цене АП к АО может немного сократиться.

Интересно, что и обыкновенные акции Сургутнефтегаза вчера упали на 2%, хотя дивиденд по ним равно совпал с консенсусом. Вероятно, это опять же результат непонимания инвесторами того, из-за каких именно факторов мог сложиться убыток, и что происходило с кубышкой.

Дивиденды Башнефти

Привилегированные акции прибавили 18% после рекомендации 199,89 руб. дивидендов Это около 13,2% по текущей цене. Компания не публиковала отчетность за 2022 г., так что нельзя точно сказать, какую долю чистой прибыли эмитент направил на дивиденды. В прошлом году это было 25%, или 117,29 руб. Можно предположить, что в этот раз коэффициент был повышен до более чем 30-40%. Стоит учесть, что итоговые результаты 2023 г. для Башнефти будут наверняка слабее, чем за 2022 г. В связи с этим риск снижения дивидендов в следующем году оценивается как высокий.

Дивиденды МТС

Совет директоров рекомендовал 34,29 руб. дивидендов. Позитивная реакций в бумагах МТС, прибавивших 7%, понятна. Но она будет кратковременной. Все-таки акции уже выросли к 310 руб. Апсайд выглядит незначительным. Бумаги торгуются на уровне консервативной форвардной доходности без существенного потенциала. Прошлый дивидендный гэп закрывался 10 месяцев.

Кроме того, МТС так и не опубликовала новую дивидендную политику на следующие три года, которую обещали обнародовать в конце 2022 — начале 2023. Возможно, свою роль играет фактор неопределенности из-за повышенной долговой нагрузки эмитента.

Внезапно: дивиденды ЛСР

После закрытия торгов вышла новость, что совет директоров рекомендовал дивиденды 78 руб. Это уровень выплат инвесторам уже давно знаком. Такие дивиденды платились ежегодно с 2015 по 2019. Новость еще не отыграна акциями. С открытия ожидается позитивная реакция с ростом более чем на 5%. Дивдоходность по уровню закрытия четверга составляет 13,6%.

Важное сегодня

• Состоятся заседания советов директоров Волгоградэнергосбыта и ТНС энерго Ярославль. В повестке есть вопросы дивидендов за 2022 г.

• Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Пермэнергосбыта (дивдоходность 8,3%) и ТНС энерго Ростов-на-Дону (2% по АО и 4% по АП).

• МТС опубликует консолидированные финансовые результаты за I квартал 2023 г.

• Состоится годовое общее собрание акционеров Интер РАО.

• Группа Позитив проведет День инвестора.

Новые максимумы по S&P 500

Индекс широкого рынка США в четверг прибавил еще 1% и за счет этого вышел из затянувшегося боковика наверх. Котировки поднялись на максимальные уровни с августа прошлого года.

Инвесторы позитивно оценивают перспективы по повышению потолка госдолга в самое ближайшее время. Это же отражается и в провале котировок золота, которые опустились к $1950.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что он уверен, что к следующей неделе может быть заключена сделка.

В Хиросиме начинается саммит G7

Саммит будет идти с 19 по 21 мая. Участники намерены расширить взаимодействие с незападными странами в рамках противостояния с Россией и Китаем. Как отмечает Reuters, будет ряд деклараций, в том числе по Украине, экономической устойчивости, продовольственной безопасности, климату, энергетической безопасности.

В преддверии саммита власти Великобритании уже ввели запрет на импорт алюминия, никеля, меди и алмазов из РФ.

Слабый отчет Alibaba

Акции китайского технологического гиганта упали почти на 5% в Гонконге после того, как квартальный доход компании не оправдал ожиданий. В годовом выражении прирост выручки замедлился до +2%, что является самым низким значением с момента как акции Alibaba вышли на биржу в 2014 г.