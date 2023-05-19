В четверг, 18 мая, рубль показал слабые колебания и закрылся разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,45%, до 80,22 рубля, юань/рубль — на 0,07%, до 11,40 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,04%, до 86,54 рубля.

На европейской сессии курс доллара США по отношению к нацвалюте снижался до 79,47 рубля. К закрытию вечерней сессии цена восстановилась до 80,22 рубля. На американской сессии рубль оказался под давлением на фоне укрепления доллара и снижения цен на нефть.

Индекс доллара вырос на ожиданиях заключения сделки по поднятию потолка госдолга США. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм по переговорам и дал надежду, что на следующей неделе они будут готовы проголосовать за повышение потолка.

В пятницу, 19 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит 76,40 доллара(+0,61%). Цена остается консолидироваться в диапазоне 74,00 — 77,5 доллара. Сегодня динамика цен на нефть будет определяться внешними событиями, такими как новости по госдолгу США и движение индекса доллара. Экономический календарь пустой, поэтому прорыв 77,5 доллара не рассматриваю.

Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по рублевым парам. Рубль пытается стабилизироваться в районе 80 рублей. В четверг пара доллар/рубль опускалась до 79,50 рубля. Под ним ближайшая цель 78,50 рубля. Добраться до этой зоны цена может перед налоговыми выплатами к 28 мая.

Сильного укрепления рубля не ожидаю при большом дефиците бюджета и готовящихся новых санкций. Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России, чтобы снизить экспорт нефти и сократить поступления в бюджет. Хоть санкции имеют ограниченное влияние на рынок, это негативный фактор для рубля.

Уровень 78,16 рубля, есть 50% от восходящего движения с 75,23 до 81,06 рубля. До него доллар может прокатиться в ближайшие дни. Если пара доллар/рубль останется ниже 82 рубля до 1 июня, тогда у рубля появится шанс в рамках коррекции укрепиться до 76 рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,06%, до 2632,91 п., РТС — на 0,60%, до 1033,36 п. По индексу Мосбиржи изменений в технической картине нет. Сейчас всех волнует сможет ли индекс пройти сопротивление 2660 п. Я с 18 мая начинаю рассматривать нисходящую фазу до 1-2 июня с целью в районе 2400 п. Дивидендный сезон завершается, поэтому многие инвесторы уже фиксируют прибыль. Новостей для нового ралли пока не ожидается.