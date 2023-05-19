Полупроводниковые идеи доминируют в Азии
· Азиатские рынки преимущественно повышались. В Шанхае главной силой роста были полупроводниковые акции, сектор которых подрастал более чем на 2,5%. Также корректировались вверх такие секторы, как производители алкоголя, напитков и продовольствия. Меж тем в Гонконге наблюдалось снижение из-за технологичных бумаг. Акции Alibaba были под давлением (-5,0%) после отчётности, показавшей рост прибыли лучше ожиданий, но более скромное увеличение выручки.
· Японский Nikkei 225 подобрался к максимальным значениям с 1990 года, когда ещё не лопнул «пузырь» на фондовом рынке. Меж тем инфляция в апреле по базовому показателю повысилась до 3,4% с 3,1% в марте. Общий индекс потребительских цен ускорился до 3,5% с 3,2% в марте. Однако инфляционные данные рынок игнорировал, но не смог игнорировать ослабление иены до 138,4-138,5 за доллар. Ожидания новых инвестиций в полупроводниковую отрасль толкают бумаги сектора вверх. Акции производителя тестового оборудования Advantest дорожали на 3%, но затем даже ушли в минус. Схожую динамику демонстрировали акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron. Бумаги Ricoh дорожали на 6% на заявлениях о планах объединения с Toshiba для производства копиров и принтеров.
По состоянию на 8:30 мск:
· NIKKEI 225 — 30831,75 п. (+0,84%),
· Hang Seng — 19483,11 п. (-1,24%),
· Shanghai Composite — 3284,01 п. (-0,40%).
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