Российская валюта по традиции последних недель опять продемонстрировала колебания против основных торгуемых на Московской бирже валют в течение завершающейся рабочей недели. При этом рубль к середине недели вышел на локальные минимумы (с конца апреля-начала мая) после чего стабилизировался с тенденцией к коррекционному росту.

В итоге, доллар провел неделю в рамках 77,67-81,06 рубля, евро – 84,45-87,97 рубля, юань – 11,14-11,55 рубля.

Таким образом, колебания валютных «качелей» после нескольких недель раскачивания понемногу затухают, рынок ищет баланс в районе 80 долларов за баррель.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе оттолкнулся от уровня немного выше 74 доллара за баррель сорта Brent и в середине недели превышал 77 долларов, однако затем, к завершению недели старался удержаться около этого уровня.

Поддержка приходила от макроэкономических данных ведущих экономик мира. В частности, объем промпроизводства в США в апреле поднялся на 0,5% относительно марта. Эксперты прогнозировали неизменность показателя.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США — на неделе продолжил уверенный рост от уровня 102,7 пункта в район двухмесячных максимумов – выше 103,6 пункта, сигнализируя о подавленном спросе на рисковые активы.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю к вечеру пятницы повышался на 2,08 рубля до 80 рублей, евро — на 1,6 рубля до 86,44 рубля, юаня — на 25 копеек до 11,38 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю поднялась до 6,1 тысячи против 5,8 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПАДАЛ ПО ИНЕРЦИИ ПОЛНЕДЕЛИ

Рубль начал рабочую неделю ощутимым падением в рамках краткосрочного соответствующего тренда. При этом в качестве причин для смещения баланса в сторону покупки валюты могла быть вновь обозначившаяся конвертация средств от продажи российских активов иностранными компаниями. В пользу этого могли сыграть и импортёры, которые снизили активность покупки валюты на майские праздники, а после них – нарастили ее.

Наконец, психологически негативное влияние на рубль моли оказывать ожидания деталей 11-го пакета санкций Евросоюза, который разрабатывается для закрытия возможностей обхода уже принятых ранее ограничений.

Однако в середине недели наметилось насыщение роста валюты против рубля. Инвесторы обратили внимание на оценки ЦБ РФ о том, что первичная адаптация российской экономики к новым условиям во многом завершена, в дальнейшем структурная трансформация будет зависеть от доступности факторов производства и их производительности.

ВЕРБАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ПОДДЕРЖАЛИ СТАБИЛИЗАЦИЮ

Завершение недели рубль провел в попытках стабилизации к основным валютам с тенденцией к слабому росту, при этом волатильность торгов снизилась.

Позитивный фон создавали вербальные интервенции. Так, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не пугает текущее превышение дефицита бюджета над планом, сомнений про бюджетную устойчивость в 2023 году быть не должно, прояснил он.

Также Заботкин заявил, что Банк России подумает над публикацией диапазона ожиданий по обменному курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если в рамках идущих сейчас общественных обсуждений обзора денежно-кредитной политики придет к выводу, что это не будет создавать "неправильных сигналов" для рынка.

Таким образом, похоже, намечаются условия для стабилизации курса рубля к основным торгуемым на Мосбирже валютам. Не исключено, что базовым уровнем для этого станет протестированная в последние дни психологическая отметка 80 рублей за доллар.