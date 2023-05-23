В понедельник, 22 мая, рубль показал смешанную динамику, завершив торги в небольшом плюсе против доллара и евро. К юаню цена практически не изменилась. Пара доллар/рубль повысилась на 0,19%, до 80,15 руб., евро/рубль — на 0,21%, до 86,68 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,01%, до 11,37 руб.



Торги на локальном валютном рынке проходили спокойно. Волатильность на рынке снизилась. Рубль против американской валюты стабилизировался на уровне 80 руб. В последние дни поддержку ему оказывает подготовка компаний к налоговому периоду. С другой стороны, давление сохраняется от низких цен на нефть и дефицита бюджета, превысившего за четыре месяца плановый годовой показатель. Напряженность геополитического фона тоже играет против рубля. Ожидается, что 11-й пакет санкций против России может быть согласован до конца июня.



На нефтяном рынке покупатели смогли удержать цену выше $75, чем поддержали рубль в третьей декаде месяца перед пиком платежей. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,32%, до $76,00. Покупатели отбили атаку продавцов. Цена подросла до $76,30 на ожиданиях инвесторов, что потолок госдолга США будет повышен. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что еще не смогли договориться по потолку госдолга, но дефолт исключен и обязательно договорятся.



Во вторник, 23 мая, на азиатской сессии баррель Brent стоит $76,20. Торги на Мосбирже открылись спокойно. Рубль торгуется в небольшом минусе. Техническая картина на внутридневных графиках указывает на укрепление доллара до 81 руб. До конца недели ожидают плавное скатывание к зоне 78,50-79,00 руб. на фоне налогового периода.



В эту среду инвесторы будут оценивать содержание протокола майского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до

5,00-5,25% годовых. По данным CME Group, вероятность сохранения ставки на уровне 5,25% годовых составляет 84,7%.



В четверг выйдет вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Вторая оценка оказывает меньшее влияние на рынок, чем первая, но если пересмотр показателя будет больше 1%, то он окажет сильное влияние на все рынки.



Индекс Мосбиржи вырос на 0,27%, до 2633,26 п., тогда как долларовый индекс РТС снизился на 0,08%, до 1035,80 п. Слабость рубля помогла индексу Мосбиржи немного подрасти. А также восстановление цен на нефть. Максимальный рост за вчерашний день показали индексы Мосбиржи Финансов и нефти и газа. Поскольку рубль торгуется в минусе на утренней сессии, значит индекс Мосбиржи откроется повышением. Сопротивлением по нему выступает уровень $2655. Покупатели настроены на пробой уровня. Укрепление рубля перед пиком налоговых платежей (29 мая) может сдержать покупателей и вызвать коррекцию на фондовом рынке.