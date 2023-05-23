События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 мая
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,8%
|0,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|10,1%
|8,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель)
|0,2%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (май)
|92,2
|91,9
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (май)
|95
|94,7
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (май)
|93,6
|93
|12:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|13:00
|GBP
|Канада — Индекс промышленных заказов (CBI) (май)
|-20
|-19
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-0,1%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|17:05
|USD
|США — Выступление министра финансов США Джанет Йеллен
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|5,04 млн барр
|-0,92 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,461 млн барр
|0,804 млн барр
|19:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|3,5%
|20:45
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сегежа Груп — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023
|RUB
|Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023
|RUB
|Газпром — СД (о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов ПАО за 1кв23, о приобретении ПАО доли в УК ООО Газпром авиа и др.)
|RUB
|ГК ТНС энерго — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|RUB
|Саратовский НПЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|RUB
|Славнефть-ЯНОС — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|RUB
|Челябинский кузнечнопрессовый завод /ЧКПЗ/ — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
https://1prime.ru/experts/20230523/840664409.html