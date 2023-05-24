Совет директоров рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год, хотя консенсус предполагал 7,6 руб. Причина в слабых финансовых результатах II полугодия, которые оказались ниже ожиданий. На этом фоне акции "Газпрома" потеряли 3,4%.

Поводов для роста бумаг в данный момент не наблюдается. Возможно продолжение сползания котировок. Есть риски перетока инвесторов из бумаг в другие голубые фишки. В частности, уже вчера появился всплеск спроса в банковском секторе: лучше остальных выглядели акции ВТБ и Сбера.

Индекс МосБиржи на месте

Несмотря на высокую волатильность в ряде фишек сам индекс остается на месте уже шесть сессий подряд. Просадка "Газпрома" компенсируется ростом в других тяжеловесных ликвидных бумагах. Обороты торгов повышенные. Во вторник они составили 88 млрд руб. — это пятый результат в этом году.

Общий среднесрочный тренд по-прежнему остается растущим. С утра поддержку оказывает сырьевой фактор: цена фьючерсов Brent восстановилась к максимальным уровням мая около $77 за баррель.

Дивиденды "Газпром нефти"

Совет директоров рекомендовал дивиденды 12,16 руб. Это 2,3%. Ранее уже были выплачены 69,78 руб. за 9 месяцев 2022 года. Акции упали на 5%, так как эмитент не отошел от практики направления 50% чистой прибыли, а в текущей ситуации можно было бы ожидать позитивных сюрпризов. Кроме того, акции торговались на исторических максимумах и были перегреты, так что локальная коррекция вполне оправданна. В ближайшее время бумаги могут уйти в боковик до закрытия реестра.

Не ждать сюрпризов от госкомпаний?

История "Газпрома" указывает на то, что от оставшихся госкомпаний не стоит ждать каких-то сюрпризов в плане выплаты дивидендов выше базовых прогнозов. Обычно они направляют акционерам 50% прибыли и, вероятно, не отойдут от этой практики. Из не опубликовавших свои рекомендации это касается Мосэнерго, ОГК-2, Транснефти-ап, РусГидро, Роснефти, Ростелекома.

Пока еще не договорились

По итогам прошедшей встречи республиканцев в Белом доме пока так и не заключено соглашение по повышению потолка госдолга. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отметил, что круг обсуждаемых вопросов сузился. Однако новые переговоры не назначены. По мере приближения дедлайна 1 июня нервозность рынков будет возрастать.

Индекс S&P 500 во вторник упал на 1,1%. Ключевая причина слабости как раз в опасениях того, что переговоры по госдолгу зайдут в тупик. В плюсе завершали день только акции энергетического сектора.

Республиканцы не доверяют Йеллен

Республиканцы сомневаются в срочности дедлайна 1 июня, пишет CNBC. Некоторые чиновники в Палате представителей выразили скептицизм по поводу сроков, установленных министром финансов Джанет Йеллен для повышения потолка долга и предотвращения дефолта. Они требуют от Минфина больше прозрачности в отношении того, как определена эта дата, ведь ряд комментариев от самого ведомства сигнализируют о том, что 1 июня может и не быть днем дефолта.

Принц предупреждает шортистов нефти

Фьючерсы Brent во вторник прибавили более 2% и поднялись выше $77. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что спекулянтам, играющим на понижение нефти, следует поостеречься за несколько дней до встречи ОПЕК+. Он пообещал, что они будут расстроены так же, как это было в апреле после резкого роста котировок.

Встреча стран ОПЕК+ состоится 4 июня. Несмотря на громкие заявления министра, пока не ожидается новых сокращений добычи. В преддверии автомобильного сезона для нефтепроизводителей будет логичным выждать еще некоторое время, чтобы оценить динамику спроса.