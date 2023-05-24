Во вторник, 23 мая, торги на локальном валютном рынке проходили спокойно. Участники рынка ждут сделки по потолку госдолга США, а также публикации майского протокола заседания ФРС США. Рубль черпал силы от роста нефтяных котировок и налогового периода. Пара доллар/рубль снизилась на 0,02%, до 80,13 руб., юань/рубль — на 0,32%, до 11,33 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,01%, до 86,70 руб.



Также появилась информация, что Минфин РФ уточнил оценку дефицита бюджета за первый квартал 2023 года до 2,086 с 2,4 трлн рублей. Для рубля хорошая новость, но цена на нефть пока торгуется ниже $80 за баррель, баррель Urals — ниже $55.Чем дешевле нефть, тем выгоднее Минфину слабый рубль.



По итогам торгов баррель Brent подорожал на 2,18%, до $77,65. Активность покупателей наблюдалась на европейской сессии и ближе к закрытию американской сессии. Рост котировок вызвала вербальная интервенция министра энергетики Саудовской Аравии. Он предупредил спекулянтов, играющих на понижение нефти, чтобы не продавали контракты за несколько дней до встречи ОПЕК+. Встреча ОПЕК+ состоится в Вене 4 июня. Это будет выходной и нефтяной рынок может открыться гэпом вверх.



Вечером нефтяной рынок получил поддержку от отчета Американского института нефти (API). Согласно последним данным, за последнюю неделю запасы сырой нефти сократились на 6,8 млн долларов.



В среду, 24 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $77,50, это значимый уровень сопротивления. Если сегодня у покупателей получится его пройти, то им откроется дорога к $80,50. Здесь сработает технический фактор и рост может ускориться за счет срабатывания защитных стопов по коротким позициям (дорожающая нефть — укрепление рубля).



Активность покупателей сдерживается неопределенностью по потолку госдолга. Представители президента Джо Байдена и республиканцы в Конгрессе завершили очередной раунд переговоров о потолке во вторник и никакого прогресса в переговорах.



В 21:00 МСК выйдет протокол заседания ФРС США. Его ждут многие участники рынка, чтобы найти к ключики к будущим действиям регулятора по ставкам. У представителей Федеральной резервной системы США расходятся мнения относительно дальнейшей траектории изменения процентных ставок. По данным CME Group, вероятность сохранения ставки на заседании 14 июня оценивается в 68,6% против 77,5% на 16 мая.



На Мосбирже торги по доллару открылись ростом. По-прежнему от рублевых пар ожидаю консолидацию на текущих уровней с небольшим отклонением в пределах 50 копеек. Если по итогам среды пара доллар/рубль закроется ниже 80,60 руб., то к пятнице можно рассмотреть тест 79,00 руб.



На российском фондовом рынке ничего не изменилось. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,32%, до 2641,66 п., РТС — на 0,21%, до 1038,00 п. 17 дней индексы торгуются в узком ценовом диапазоне. Участники рынка находятся в ожидании новых драйверов. Консолидируется пара доллар/рубль, на месте топчется индекс Мосбиржи. Боковое движение затянулось и начинает нервировать покупателей. Многие акции уже снижаются, но они оказывают слабое влияние на общий индекс Мосбиржи. Если в среду у покупателей не получится закрепиться выше 2660, жду агрессивных продаж на фоне закрытия длинных позиций.