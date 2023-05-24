МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,8% 0,8%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 10,1% 8,3%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель) 0,2% 0,1%
10:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (май) 92,2 91,9
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (май) 95 94,7
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (май) 93,6 93
12:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
13:00 GBP Канада — Индекс промышленных заказов (CBI) (май) -20 -19
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 0,7%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) -0,1%  
16:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
17:05 USD США — Выступление министра финансов США Джанет Йеллен    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 5,04 млн барр -0,92 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,461 млн барр 0,804 млн барр
19:10 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 3,5%  
20:45 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сегежа Груп — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023    
  RUB Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023    
  RUB Газпром — СД (о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов ПАО за 1кв23, о приобретении ПАО доли в УК ООО Газпром авиа и др.)    
  RUB ГК ТНС энерго — СД (рекоменд. по див-дам 2022)    
  RUB Саратовский НПЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2022)    
  RUB Славнефть-ЯНОС — СД (рекоменд. по див-дам 2022)    
  RUB Челябинский кузнечнопрессовый завод /ЧКПЗ/ — СД (рекоменд. по див-дам 2022)    