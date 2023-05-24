МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2023) 0,2% 0,2%
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2023) -0,4% -0,1%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь) -25,7 -24
12:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
13:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 1,1% 1,1%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2023) 4% 4%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 242 тыс 250 тыс
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель) -5,2% 0,5%
19:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 3,563%  
23:30 USD США — Остатки резервов федеральных резервных банков 3,28 трлн долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.05) 599,5 млрд долл (на 12.05)  
  RUB ТГК-2 — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2022) 0 — див-д 2021  
  RUB Нижнекамскшина — СД (рекоменд. по див-дам 2022) 0 — див-д 2021  