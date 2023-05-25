События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 мая
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2023)
|0,2%
|0,2%
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|-0,4%
|-0,1%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь)
|-25,7
|-24
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|13:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|1,1%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|4%
|4%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|242 тыс
|250 тыс
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель)
|-5,2%
|0,5%
|19:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|3,563%
|23:30
|USD
|США — Остатки резервов федеральных резервных банков
|3,28 трлн долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.05)
|599,5 млрд долл (на 12.05)
|RUB
|ТГК-2 — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2022)
|0 — див-д 2021
|RUB
|Нижнекамскшина — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|0 — див-д 2021
https://1prime.ru/experts/20230525/840680210.html