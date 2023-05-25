В среду, 24 мая, рубль продолжил наступление на своих конкурентов, но показал слабые результаты. По итогам дня пара евро/рубль снизилась на 0,39%, до 86,36 руб., юань/рубль — на 0,09%, до 11,32 руб. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 80,14 рубля.

На валютном рынке рублевые пары продолжают торговаться в боковом тренде, при этом российская валюта сдержанно реагирует на внешние события. Рост нефтяных котировок и укрепление доллара удерживают пару доллар/рубль на уровне 80 руб. Протоколы заседания ФРС США и отчет Минэнерго США не оказали влияния на нацвалюту.

В то же время, по итогам среды, цена на нефть марки Brent выросла на 0,83%, до $70,50 за баррель. За этим повышением стоят несколько факторов: предупреждение Саудовской Аравии игрокам на понижение, сокращения запасов нефти в США, а также пробой сопротивления $77,50. Протоколы майского заседания ФРС США не оказали влияния на нефтяной и другие рынки.

Министр энергетики Саудовской Аравии призвал спекулянтов не играть на понижение перед встречей ОПЕК. Его услышали, поскольку его предупреждение расценили как сигнал к сокращению добычи на встрече 4 июня.

Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 12,5 млн баррелей (прогноз был +0,7 млн баррелей). Запасы бензина за неделю уменьшились на 2,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 0,6 млн баррелей. Добыча сырой нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 12,3 млн баррелей в день.

В четверг, 25 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent продолжает торговаться на высоком уровне — $78,30 за баррель. Поскольку покупатели закрыли день выше $77,50, то им сейчас открыта дорога до $81. В то же время, рост котировок сдерживается укреплением доллара и неопределенностью в отношении потолка государственного долга. Несмотря на это, не вижу условий для ослабления рубля в конце недели и продолжаю придерживаться по доллару бокового движения в рамках рабочего торгового диапазона 79,45-80,60 руб.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,50%, до 2654,99 п., индекс РТС — на 0,57%, до 1043,95 п.

Хоть индекс Мосбиржи обновил максимум, торговая активность на рынке остается низкой. Наблюдался переток денег из слабых бумаг Газпрома и Магнита в сторону Сбербанка. Многие ждут пробоя уровня 2660 п., а без ослабления рубля у покупателей не получается его пройти.