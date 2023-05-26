В четверг, 25 мая, рубль показал стабильность в течение дня, хотя цена на нефть снизилась и были некоторые спекулятивные движения против рубля из-за этого. Однако, рублю оказывает поддержку продажа валютной выручки перед уплатой майских налогов, а также фактор налогового периода. Рубль укрепился к евро, немного сдав позиции доллару и юаню. Способствовало этому укрепление индекса доллара после публикации данных по ВВП США и приближающегося дня "Х", связанного с потолком госдолга. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 80,16 руб., юань/рубль — на 0,02%, до 11,32 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,34%, до 86,07 руб.

Торги по нефти завершились снижением в этот же день, баррель Brent подешевел на 2,82% до $76,09. Укрепление доллара и заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что не ожидается принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня, стали причинами снижения котировок нефти.

Индекс доллара повышался до 104,24 пункта после публикации данных по ВВП США и отсутствия прогресса в переговорах по потолку госдолга. Министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в 1 квартале до 1,3% в годовом исчислении с ранее объявленных 1,1%. Пересмотр показателя не ожидался.

В пятницу, 26 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $76 за баррель, а индекс доллара корректируется. Покупатели также пытаются развить восходящее движение. Если Европа откроется ростом, то возможно увидеть закрытие выше $77. Однако, в центре внимания остаются заголовки по переговорам между республиканцами и демократами по госдолгу. Инвесторы нервничают из-за неопределенности в переговорах между республиканцами и демократами по госдолгу, что заставляет их уходить из рисковых активов в доллар. Сделка может быть заключена в самый последний день.

С 30 мая рубль потеряет поддержку от налогового периода, но на данный момент техническая картина указывает на снижение доллара к уровню 79,00 руб. Он может стать ориентиром для коррекции по доллару на сегодня, если коррекция по доллару усилится.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,19%, до 2649,98 п., индекс РТС — на 0,33%, до 1040,48 п. Ситуация на фондовом рынке не меняется. Фондовые индексы консолидируются вместе с парой доллар/рубль. Рубль торгуется в плюсе. С открытия рынка ожидаю снижения индекса Мосбиржи до 2610 п. — контрольный уровень после которого инвесторы начнут закрывать длинные позиции.