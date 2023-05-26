Российский рынок акций вторую неделю стоит на месте. Ранее в среду индекс МосБиржи успел проколоть предыдущие годовые максимумы, однако уже в четверг весь рост отыграли вниз, и индекс МосБиржи вернулся в свой боковик.

Несмотря на нейтральную динамику индекса, среди голубых фишек есть множество сильных движений. Так, накануне в центре внимания были акции Яндекса, выросшие на новостях о реорганизации, а также бумаги Магнита, продолжившие падение на фоне смены уровня листинга на Мосбирже. Сильнее рынка выглядели акции сталелитейщиков.

Большие обороты в Магните

Акции упали в четверг еще на 4%. И это снижение при гигантском навесе продавцов выглядит весьма консервативным, как будто есть крупные покупатели. В качестве уровня поддержки выступил район круглой отметки 4000 руб. Общий взгляд на бумаги остается сдержанным, учитывая непонимание того, какие конечные цели у компании, которая внезапно перестала раскрывать отчетность по МСФО и платить дивиденды.

Про разделение Яндекса

Агентство Bloomberg сообщило, что акционерам торгующихся на Мосбирже бумагам Yandex N.V. в рамках разделения предложат выбор: сохранить долю в российском бизнесе, взять наличные или получить долю в международных стартапах компании. Это сообщение было позитивно воспринято инвесторами (акции выросли на 5,8%), так как предполагает какие-то справедливые варианты реорганизации для всего круга миноритариев.

Затем сам эмитент выпустил официальный пресс-релиз:

… компания подтвердила получение заявок на долю в российском бизнесе

… речь о покупке экономической доли, контроль планируют оставить за менеджментом

… решение о составе инвесторов пока не принято, заявки будут проверены на соответствие санкционным ограничения

… совет директоров продолжает рассматривать опции, которые могут быть предложены существующим акционерам компании в рамках реструктуризации.

Концептуально ничего нового не появилось. От эмитента поступили лишь подтверждения комментариев из СМИ.

Интер РАО перед отсечкой

Сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра. Доходность составляет 6,6%. В понедельник бумаги могут открыться снижением на 5-6%. При спокойном фоне можно предположить, что просадка будет отыграна в течение месяца.

Последний пример Сбера, у которого дивдоходность была еще выше, показывает, насколько быстро могут закрываться гэпы у фундаментально сильных историй. Акциям банка потребовалось всего 11 сессий, чтобы отыграть 10%.

Дивидендные заседания

Сегодня состоятся заседания советов директоров у ОГК-2 и Абрау-Дюрсо. По их результатам могут дать рекомендацию по дивидендам. Также будет заседание и у Детского мира, но там нет уверенности в выплатах.

Рынок акций США растет

Американский рынок акций в четверг показал уверенный рост, прибавив 0,9% по индексу S&P 500. В лидерах были акции NVIDIA (+24%). Капитализация приближается к триллиону — это сейчас пятая самая дорогая компания в США.

В целом вслед за NVIDIA весь рынок наверх вытянули крупные технологические компании, ориентированные на развитие искусственного интеллекта (Microsoft, Alphabet, AMD, Micron).

Компромисс по потолку близко

Как сообщает Reuters, президент США Джо Байден и республиканец Кевин Маккарти близки к соглашению о потолке долга США, при этом стороны спорят теперь всего лишь о госрасходах на $70 миллиардов. Спикер Палаты представителей Маккарти заявил, что они будут работать в праздничные выходные, чтобы достигнуть компромисса. В понедельник в США выходной день.

Помимо переговоров по лимиту госдолга сегодня на американском рынке в центре внимания будут цифры по базовому индексу личных расходов, за которым следит ФРС при принятии решений по ДКП.