МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май) 3,5% 3,2% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (май) 0,7% 0,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 0,4% 0% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) -1,4% 0,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель) -4% -2,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -1,2% 0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) -3,9% -3% (факт)
10:05 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
10:15 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
10:40 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель) 0,2% 0%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель) 4,6% 4,6%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель) 2,8% -1%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель) -85,55 млрд долл -85,7 млрд долл
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель) 4,2% 3,9%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель) 0,1% 0,4%
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель) 0% 0,4%
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель) 0,3%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) -0,1%  
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 53,4 53,4
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) 57,7 57,9
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 575  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 720  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 12,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 191,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 179,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 20 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -388,7 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -53,6 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -64,8 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -1,9 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 187,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — ГОСА (повторное, реестр закрыт 01.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 05.06.2023) 340 (9м2021) + 537 (нераспределенная прибыль) — див-д 2021 256 (9м2022) + 438 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB ММК — ГОСА (реестр закрыт 02.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022) 1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) + 2,663 (9м2021) + 0 (фин) — див-д 2021 0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Абрау-Дюрсо — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2022) 3,44 — див-д 2021  
  RUB ВТБ — Наблюдательный совет (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2022) 0 — див-д 2021  
  RUB М.Видео — СД (о созыве ГОСА) 35 (9м2021) — див-д 2021  