События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 мая
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май)
|3,5%
|3,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (май)
|0,7%
|0,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|0,4%
|0% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|-1,4%
|0,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель)
|-4%
|-2,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-1,2%
|0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|-3,9%
|-3% (факт)
|10:05
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|10:15
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|10:40
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|0,2%
|0%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель)
|4,6%
|4,6%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|2,8%
|-1%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель)
|-85,55 млрд долл
|-85,7 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель)
|4,2%
|3,9%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель)
|0,1%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель)
|0%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель)
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-0,1%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|53,4
|53,4
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
|57,7
|57,9
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|575
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|720
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|12,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|191,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|179,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|20 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-388,7 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-53,6 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-64,8 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-1,9 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|187,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ЛУКОЙЛ — ГОСА (повторное, реестр закрыт 01.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 05.06.2023)
|340 (9м2021) + 537 (нераспределенная прибыль) — див-д 2021
|256 (9м2022) + 438 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|ММК — ГОСА (реестр закрыт 02.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022)
|1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) + 2,663 (9м2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Абрау-Дюрсо — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2022)
|3,44 — див-д 2021
|RUB
|ВТБ — Наблюдательный совет (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2022)
|0 — див-д 2021
|RUB
|М.Видео — СД (о созыве ГОСА)
|35 (9м2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/experts/20230526/840691774.html