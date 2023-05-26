Российская валюта на неделе максимально сократила диапазон курсовых колебаний, что обычно бывает перед сильным выходом из "боковика". При этом в конце недели валюта РФ активизировала попытки отвоевать у доллара психологически значимый уровень 80 рублей, что дает надежды на выход его курса вниз.

В итоге, доллар провел неделю в рамках узкого коридора 79,74-80,48 рубля, евро – 85,63-87,03 рубля, юань – 11,25-11,42 рубля.

Таким образом, колебания валютных "качелей" после нескольких недель раскачивания затухают, баланс обеспечивается продажами валюты в рамках налогового периода и спроса со стороны импортеров и нерезидентов, продающих российский бизнес.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе оттолкнулся от уровня немного выше 75,5 доллара за баррель сорта Brent и в середине недели превышал 78,5 доллара, однако затем, к завершению недели сполз в район 77 долларов. Участники рынка отыгрывали ожидания, что на очной встрече ОПЕК+ 4 июня не будет новых решений по уровню добычи нефти. Видимо, продолжится оценка решения месячной давности, когда некоторые страны альянса добровольно сократили нефтедобычу в связи с медленными темпами восстановления мировой экономики.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США — на неделе, после колебаний и тестирования круглого уровня поддержки 103 пункта, пошел в район максимумов с середины марта – выше 104 пунктов, сигнализируя о подавленном спросе на рисковые активы.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю к вечеру пятницы повышался на 3 копейки до 80,03 рубля, евро терял 64 копейки до 85,86 рубля, юань — 7 копеек до 11,3 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю практически не изменилась и составила 6,1 тысячи, как и неделей ранее.

РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА НАЛОГИ И НЕФТЬ

Рубль начал рабочую неделю стабилизацией против основных валют. Баланс спроса и предложения инвалюты основывался на ее продажах со стороны экспортеров, увеличивавших свою рублевую ликвидность в рамках подготовки к майским налоговым платежам, которые должны быть завершены 29 мая.

По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды в этом месяце составят 2,676 триллиона рублей.

Наконец, психологическую поддержку рублю в первой половине недели оказывала растущая в цене нефть, обновившая в итоге в среду максимумы с начала мая.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в робких попытках укрепления против основных валют, при этом волатильность торгов оставалась низкой. Рублевые «быки» норовили утянуть курс ниже «круглых» 80 рублей за доллар.

Поддержка приходила от регулятивных решений в валютной сфере. Так, президент России Владимир Путин поручил установить с 1 июня ежемесячный лимит не более одного миллиарда долларов на покупку резидентами валюты для переводов за рубеж в рамках расчетов по одобряемым правкомиссией сделкам.

Если ЦБ РФ еще "интерполирует" поручение президента и на ежедневный формат, то это избавит рынок от резких взлетов курса инвалют в течение торговой сессии, увеличив предсказуемость рынка.

Также с 1 июня Банк России повышает нормативы обязательных резервов для банков, что тоже является фактором поддержки рубля.

Таким образом, летом у российской валюты наконец появятся реальные факторы все-таки отбить у доллара уровень 80 рублей и опустить его курс ниже.