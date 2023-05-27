Прошедшие две недели были насыщены рекомендациями эмитентов по дивидендам.

Несмотря на трудный 2022 год, российские компании продолжают радовать инвесторов дивидендными историями. Тем не менее некоторые компании все же воздержались от дивидендов. Попробуем оценить текущую ситуацию и перспективы.

Прошлый год оказался весьма непростым для компаний золотодобывающей отрасли: санкции ЕС и Великобритании, удорожание горнодобывающей техники сказались на финансовых результатах компаний. Невзирая на трудности, совет директоров Полюс золото рекомендовал дивиденды в размере 436,79 руб. на акцию. Высокие цены на золото, успешная переориентация на другие рынки сбыта, накопленные с прошлого года запасы — все это позволяет говорить о продолжении дивидендной истории по итогам 2023 года.

ЛУКОЙЛ успешно продал нефтеперерабатывающий завод в Италии, что позволило менеджменту рекомендовать дивиденд 436,79 руб. на акцию. ЛУКОЙЛ — истинный дивидендный аристократ на МосБирже: дивиденды выплачиваются на протяжении последних 23 лет, и в 2023 году изменений не ожидается. Российские нефтедобывающие компании успешно перенаправили нефтяные поставки в страны Азии.

Инвесторы болезненно отреагировали на невысокие дивиденды и планы пересмотра дивидендной политики МосБиржи. На наш взгляд, менеджмент поступил верно, сохранив наличность в условиях рыночных турбулентности. Отчетность за I квартал 2023 года превзошла самые смелые ожидания: прибыль выросла на 17,4%, до 14,3 млрд руб., что говорит в пользу продолжения дивидендной истории уже в 2024 году.

МТС - ещё один дивидендный аристократ, который непрерывно выплачивал дивиденды на протяжении последних 20 лет. Несмотря на сокращение прибыли почти на 50% в прошлом году, менеджмент рекомендовал направить на дивиденды более 100% чистой прибыли за прошлый год. Это решение оправдывается отличными результаты за I квартал 2023 года (чистая прибыль выросла в 3,2 раза, до 12,7 млрд руб.), что также позволяет надеяться на высокие дивиденды уже за 2023 год.

"Татнефть" рекомендовала дивиденды за IV квартал 2022 года, с учётом которых общий дивиденд за прошлый год составил 67,28 руб. что соответствует 15,7% дивидендной доходности по текущим ценам. Компания приобрела крупную сеть АЗС (570 шт.) в Турции. Это позволит ей реализовывать свои нефтепродукты в условиях санкций. По итогам 2023 года мы не ожидаем такой высокой доходности, скорее всего, дивиденды окажутся меньшего размера.

"Башнефть" не раскрыла результатов деятельности за 2022 год, но рекомендовала превосходные дивиденды, тем самым удивив инвесторов. Спрогнозировать размер дивидендов "Башнефти" по итогам 2023 года довольно проблематично.

Группа ЛСР неожиданно рекомендовала выплатить дивиденды до 2022 год. В условиях охлаждения рынка недвижимости и снижения маржинальности спрогнозировать дивиденд за 2023 год не предоставляется возможным.

"Газпром нефть" рекомендовала финальные дивиденды в размере 12,16 руб., что в дополнение к уже выплаченным в 2022 году 69,78 руб. на акцию. Размер финальных дивидендов разочаровал инвесторов, акции компании подешевели. Хорошее позиционирование компаний нефтяной отрасли придает уверенности в продолжении положительной дивидендной истории.

"Соллерс", впервые за 10 лет, выплатит дивиденды. Продолжит ли компания выплачивать дивиденды в будущем пока сложно судить однозначно.

"Сургутнефтегаз" разочаровал инвесторов низкими дивидендами. Будущее дивидендов напрямую связано с курсом доллара и подушкой из наличности в валюте на балансе компании.

Сразу несколько представителей сектора электроэнергетики рекомендовали дивиденды: абсолютным лидером по дивидендной доходности стали привилегированные акции "Ленэнерго" с доходностью более 10%. Компания добилась отличных финансовых результатов по МСФО за прошлый год. Операционная прибыль выросла на 44% до 24,4 млрд руб., EBITDA — на 10,4%, до 46,7 млрд руб. Стоит отметить, что компания получила неденежную прибыль 6,7 млрд руб. за счет новой модели учета основных средств. С высокой степенью уверенности можно ожидать дивиденды за 2023 год, размер которых тем не менее может оказаться ниже текущих выплат.

Решение "Норникеля" воздержаться от выплаты дивидендов сильно разочаровало инвесторов, акции до сих пор не могут восстановиться в цене. Но фоне удорожания горнодобывающей техники и слабых результатов по РСБУ за I квартал 2023 года такое решение выглядит довольно прагматичным. Дивиденды за 2023 год будут определяться ценами на металлы и закупочной стоимостью импортного оборудования.

"Газпром" отказался выплачивать дивиденды за 2022 год, компания наращивает инвестиции в этом и последующих годах.

Менеджмент "Акрона" воздержался от выплаты дивидендов. Чистая прибыль компании снизилась, несмотря на рост выручки.

Ожидаем, что совет директоров "Роснефти" рекомендует выплатить 18 руб. на акцию за II полугодие 2022 года. По итогам 2023 года крупнейшая нефтедобывающая компания страны может выплатить очередные дивиденды благодаря хорошей рыночной конъюнктуре на нефтяном рынке.



В целом мы не меняем свои предыдущие оценки, согласно которым, в летнем сезоне общая сумма выплаченных дивидендов российских компаний может составить порядка 1,5 трлн руб. При этом наиболее ликвидные и наиболее крупные компании, которые составляют основной объем дивидендов, могут выплатить в 2023 году порядка 2,5 трлн. руб., что сравнимо с 2022 годом, где сумма составляла порядка 3 трлн. руб.