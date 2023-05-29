В пятницу, 26 мая, на рынке произошло снижение цен на рублевые пары. Например, доллар вырос на 0,13% до 80,06 рубля, а евро — на 0,45% до 85,68 рубля, юань — на 0,21%, до 11,30 рубля. В течение недели российская валюта оставалась стабильной и держалась против основных мировых валют благодаря продажам части валютной выручки экспортеров в рамках налогового периода. Однако рост был остановлен из-за падения цен на нефть из-за неопределенности в отношении потолка государственного долга США.



В понедельник компании закончат уплату налогов и рубль останется без поддержки. В то же время доллар торгуется в минусе. Байдену удалось добиться повышения потолка государственного долга США на 4 триллиона долларов на ближайшие два года. Стороны также договорились заморозить государственные расходы. В Азии наблюдается спрос на рискованные активы, а Мосбиржа открылась с небольшим ростом по рублевым парам. Курс доллара/рубля находится в диапазоне 79,50-80,50 рубля, и ожидается, что цена останется в этом коридоре. Если коррекция по доллару усилится, то на фоне максимального срока уплаты налогов можно увидеть тест уровня 79,50 рубля.



В США и Великобритании выходные дни, поэтому активность на валютном рынке будет низкой. В пятницу выйдет отчет по рынку труда в США, от которого зависят динамика доллара и решение Федеральной резервной системы по ставкам (14 июня). Если курс доллара останется выше 79,50 рубля до вторника, то к концу недели следует ожидать его роста до более чем 81 рубль.



В пятницу цены на нефть поднялись на 1,26% до 77,04 доллара за баррель Brent благодаря ожиданиям решения проблемы потолка государственного долга США. В понедельник на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 77,46 доллара. Трейдеры готовятся к пятничному отчету по рынку труда и встрече ОПЕК+. Альянс вряд ли изменит параметры сделки на июньской встрече, поскольку ранее никто не делал заявлений по изменению баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке.



Для покупателей будет позитивным фактором, если они пройдут уровень 79 долларов. Также нужно следить за поддержкой 75,50 доллара. Если она не устоит, то на рынке усилятся медвежьи настроения. Сильно цена вряд ли упадет, поскольку участники рынка ждут, когда правительство США начнет покупать нефть для пополнения стратегических резервов. На первом этапе покупки нефти составят 3 миллиона баррелей.



Российский рынок акций завершил предыдущую неделю уверенным ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 1,21%, до 2682,03 п., индекс РТС — на 1,46%, до 1055,63 п. Рост индексов обеспечили акции Сбера, ЛУКОЙЛа и Газпрома. Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум, закрепившись выше сопротивления 2660 п. По техническому анализу покупатели открыли себе дорогу к уровню 2710 п. Теперь уровень 2660 п стал поддержкой. Если значение индекса повторно пустится ниже нее, то покупатели окажутся в медвежьей ловушке. Сейчас же восходящий тренд по-прежнему сильный и актуальный.