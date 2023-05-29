Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,1%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются в пределах 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,7%, торгуясь в районе 77,5 доллара за баррель. Отметим, что поводом к улучшению настроений на рынках стали новости по потолку госдолга США. На выходных прошла информация, что соглашение достигнуто и голосование по подъему потолка госдолга может пройти уже в среду. Это существенно снижает риски вероятности дефолта в США, что может позитивно отразиться на рисковых активах, способствуя активизации покупок. Однако, рынки могут так и не получить существенный импульс к росту — вероятность отсутствия компромисса между демократами и республиканцами по данному вопросу многими оценивалась как низкая, в результате чего большинство инвесторов при формировании портфелей не закладывали пессимистичный сценарий и не сокращали объем рисковых активов в портфелях. В результате, рынки получат умеренную поддержку, а внимание инвесторов переключится на макроэкономические факторы и влияние высоких ставок в развитых экономиках и сокращения баланса со стороны ФРС США на мировую экономику. На предстоящей неделе среди макроэкономической статистики, способной оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок, предварительных данных по инфляции в Еврозоне и блока данных по рынку труда в Штатах. При этом начало недели на мировых рынках может пройти на фоне снижения активности инвесторов в связи с выходным днем в США и Великобритании.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, закончив неделю в районе 2 682 пункта, тем самым установив новые максимумы более чем за год. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных настроений на нашем рынке, который будет поддержан улучшением внешнего фона и, в частности, ситуации в ценах на нефть. В результате в наших акциях сохранится преобладание покупок, а индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг в рамках сценария роста с целями в районе 2 800 — 3 000 пунктов.

На валютной секции московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 80,1 и 11,31 рубля соответственно, евро растет на 0,5%, поднявшись до 86,1 рубля. Прохождение на прошлой неделе пика налоговых выплат снизило поддержку рубля со стороны экспортеров. Однако стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в диапазоне 75 — 80 рублей, позволяет рублю продолжать боковое движение по отношению к основным мировым валютам. В частности, в рамках сегодняшней сессии мы ожидаем сохранение парой доллар/рубль позиций в районе 80 рублей.