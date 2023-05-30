МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в очередной раз начал неделю с роста, прибавив почти 2%. Подъем происходил на высоких оборотах, несмотря на выходной день на западных площадках. Индекс обновил максимальные уровни за последний год и поднялся к 2730 п. Из тяжеловесных бумаг наверх рынок особенно тянули акции ЛУКОЙЛа (4,6%) и TCS Group (6,2%).

Из 20 понедельников этого года в 17 случаях рынок завершал сессию ростом. Совокупный подъем за эти дни составляет +23,3% при общем росте индекса с начала года +27%. То есть можно сделать вывод, что восходящий тренд на российском рынке почти целиком обеспечен именно ударным ростом по понедельникам.

Компромисс все ближе

На рынках США и Великобритании в понедельник был выходной. Соглашение по потолку американского госдолга еще не прошло Конгресс, но финал этой истории может быть близок. Уход данной темы с повестки возвращает в фокус внимания рынка к траектории ключевой ставки ФРС и ее влиянию на экономику.

Магнит и Газпром в аутсайдерах

Акции компаний продолжают выглядеть слабее рынка. Фактор победы Эрдогана оказал лишь кратковременную поддержку Газпрому на старте понедельника, но для этих бумаг важнее цены на газ, а они в последние недели непрерывно снижаются. Риски дальнейшего сползания акций остаются высокими.

По Магниту невысокий спрос обусловлен непрозрачностью эмитента. Нет раскрытия отчетов, нет дивидендов, нет понимания стратегии менеджмента. Все это уже привело к снижению листинга с 1 до 3 уровня. В этих условиях отток инвесторов может сохраниться, а значит и отставание от индекса МосБиржи ЛУКОЙЛ разгоняется к отсечке

Акции нефтяной компании в преддверии дивидендной отсечки выросли на 4%. В том числе спрос мог быть частично обеспечен реинвестирование дивидендов Сбера, поступивших на счета инвесторов. Все видели, как рекордный по размеру гэп банка закрылся всего за 11 сессий. Многие заранее пытаются спекулятивно войти в такую же историю и по ЛУКОЙЛу, у которого гэп будет в эту пятницу.

Рост Ленэнерго

Компания опубликовала отчет за I квартал по РСБУ. Исходя из него уже заработано дивидендов на 8,47 руб. или 4,5%. При этом еще не прошла отсечка по выплатам за 2022 г. с дивдоходностью 10,5%. Позитивный старт 2023 г., располагает к относительно быстрому закрытию предстоящего гэпа.

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