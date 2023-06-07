Российский рынок смог показать рост в первой половине дня. Растут бумаги ВТБ (VTBR) на фоне отчётности за 4 месяца. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,4 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи — 2706,41 п. (+0,94%), а индекс РТС — 1044,11 п. (+0,57%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, ВТБ, Globaltrans, «Яндекс» и «Русагро». Самыми слабыми оказались «ФосАгро», привилегированные «Сургутнефтегаз», привилегированные и обыкновенные «Татнефть», «РусАл».

Бумаги «Яндекс» (YNDX) дорожают на новостях о запуске в тестовом режиме роботизированного такси, которое будет работать в нескольких районах Москвы. Пока сложно говорить о практике распространения опыта на всю столицу, но эксплуатация покажет.

Бумаги ВТБ среди лидеров дня. Финансовая компания сообщила о прибыли в январе-апреле в размере 208,5 млрд руб. Лишь за апрель было заработано 61,8 млрд руб. Возврат на капитал (ROI) составил 36,7%, а в апреле 40,3%. Доходы до резервов составили 415,2 млрд руб, чистые процентные доходы 233,6 млрд руб.

Акции Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) пользуются повышенным спросом. Вероятно, что мы наблюдаем спекулятивную реакцию на повышение рейтинга банка агентством АКРА.

Немного дивидендных новостей. Совет директоров «Санкт-Петербург Биржи» (SPBE) решил не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. Совет директоров «КАМАЗ» (KMAZ) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1,84 руб на акцию. Однако при текущей цене акций доходность составляет менее 1%, что и стало поводом для негативной динамики.

Рубль слабел против основных конкурентов. При этом в среду вышли весьма неплохие данные по торговому балансу с Китаем, а Минфин ещё проводил размещения ОФЗ. Товарооборот РФ и Китая в январе-мае вырос на 40,7% до $93,806 млрд. Китайские поставки за отчётный период увеличились на 75,6% до $42,947 млрд, а поставки из РФ выросли на 20,4% до $50,859 млрд. Впрочем, отметим то, что в начале года динамика роста российского экспорта превышала динамику роста поставок из КНР. Уже к маю торговый баланс заметно стабилизировался: экспорт из РФ $11,306, а из Китая $9,267 млрд. Собственно сокращение положительного сальдо торгового баланса частично отвечает за ослабление рубля в марте-мае.

Доллар на Forex слабел. Давление на американскую валюту оказывают растущие ожидания, что ФРС пропустит повышение ставки на ближайшем заседании, а может и вовсе возьмёт паузу перед сменой направленности денежной политики. Однако наиболее ярким событием дня является ослабление турецкой лиры более чем на 7% до значений выше 23 лир за доллар. На рынке предполагают, что власти страны ослабят контроль за курсом после переизбрания президента Эрдогана, так как это уже не имеет смысла, как в предвыборном цикле.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY — 103,945 (-0,12%),

EUR/USD — $1,0709 (+0,14%),

GBP/USD — $1,2456 (+0,25%),

USD/JPY — 139,59 (-0,04%),

USD/RUB — 81,65 (+0,31%),

EUR/RUB — 87,49 (+0,35%),

CNY/RUB — 11,453 (+0,36%).