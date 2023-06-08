7 июня, в среду, торги по рублевым парам на локальном валютном рынке завершились в плюсе, несмотря на повышение нефтяных котировок. Рубль продолжил ослабление: пара доллар/рубль поднялась на 0,71% до 81,98 руб., евро/рубль — на 0,53% до 87,65 руб., юань/рубль — на 0,58% до 11,47 руб.

В начале торгов рубль торговался в боковом тренде относительно иностранных валют до открытия американской сессии. Однако, с укреплением доллара на Forex, ослабление рубля стало более заметным. Курс доллара приблизился к уровню сопротивления на уровне 82 рублей. Если этот уровень будет пройден, то есть вероятность продвижения курса доллара до максимума 83,50 руб. от 7 апреля. Также следует отметить, что доллар остается востребованным в преддверии встречи FOMC.

В среду торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 1,12% до 76,80 долларов. Цена на нефть оставалась в диапазоне от 74,65 до 78,20 долларов за баррель. На азиатской сессии котировки снижались до 75,48 долларов, на американской сессии восстановились до 77,58 долларов. В преддверии заседания ФРС США (14 июня) активность покупателей сдерживалась укреплением доллара.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 2 июня, снизились на 0,5 млн баррелей и составили 459,2 млн баррелей. Запасы бензина в США выросли на 2,7 млн баррелей (на 1,3%), достигнув отметки в 218,8 млн (прогноз был +0,9 млн баррелей), а запасы дистиллятов увеличились на 5 млн баррелей, до 111,7 млн баррелей (прогноз был +1,3 млн). В то же время, добыча нефти в США выросла на 200 тысяч баррелей в день и достигла уровня 12,4 млн баррелей.

В четверг, 8 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит 76,77 долларов. Торги на Московской бирже открылись ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль поднялась до уровня в 82,20 руб. Целевая область на сегодня составляет 82,50 рублей. При сохранении геополитических рисков и дефицита бюджета по рублю, сохраняются ожидания по его ослаблению. Курс евро также укрепился, и ближайшая цель по нему — 90 рублей. В центре внимания участников рынка находится заседание ЦБ России.

На рынках все еще сохраняются геополитические риски, которые могут повлиять на курс рубля и цены на нефть. Также следует отметить, что существующий дефицит бюджета может оказать негативное воздействие на экономику России.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,50%, до 2694,69 п., тогда как индекс РТС снизился на 0,22%, до 1035,93 п. По индексу МосБиржи техническая картина не изменилась. С 30 мая рынок находится в боковом тренде. Покупатели выкупили падение от 6 июня и находятся в ожидании новой порции новостей. Они черпают силы от ослабления рубля. Рубль в Азии торгуется в минусе, поэтому индекс Мосбиржи может восстановиться до 2730 в первой половине дня.