МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май) -39% -30,% (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (апрель) 1,01 трлн йен 1,9 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апрель) 2,278 трлн йен 1,895 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0% 0,7% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (1кв2023) 0,4% 2,7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (апрель) 14,822 млрд австрал. долл 11,158 австрал. долл (факт)
8:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2023) 0,2% 0,3% (факт)
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2023) 1,8% 1,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0,1% 0%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 232 тыс 235 тыс
23:30 USD США — Остатки резервов федеральных резервных банков 3,206 трлн долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.06) 586,3 млрд долл (на 26.05)  
  RUB Московская биржа — Наблюдательный совет (выборы председателя НС, созыв ВОСА)    
  RUB Газпром — СД (согласование приобретения ПАО акций АО Газпром диагностика)    