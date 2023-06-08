Рынок готов идти выше
Российский рынок акций накануне показал незначительный рост. Индекс МосБиржи большую часть времени консолидировался вокруг отметки 2700 п. Обороты торгов снизились. Локальную поддержку оказал фактор роста цен на нефть, а также ослабление рубля — позитив для экспортеров.
Пространство для роста российского рынка сохраняется. Для подъема к новым годовым максимумам достаточно просто нейтрального внешнего фона. Ключевые риски — со стороны геополитических событий.
Ралли IT-сектора
Отраслевой индекс информационных технологии в среду вырос на 3,5%, существенно опередив динамику остального рынка. Выросли все бумаги сектора. Максимумы этого года переписали Яндекс, Ozon, HeadHunter, Группа Позитив и Noventiq (ранее Softline).
Эта тенденция началась не вчера, а еще месяц назад. С майских минимумов индекс IT-компаний прибавил 25%. Тогда как индекс МосБиржи полной доходности, включающий дивиденды, вырос лишь на 10%.
Отчет ВТБ
Акции банка выросли почти на 3% после публикации финансовых результатов по МСФО за апрель и 4 месяца 2023 г. В апреле чистая прибыль составила 61,8 млрд руб., а с начала года — уже 208,5 млрд руб. В этих цифрах может быть много разовых статей, так что экстраполировать такие результаты на весь оставшийся год не стоит. Тем не менее отчет сильный на фоне роста бизнеса и стабильного качества активов. Есть все шансы достигнуть годовых целей менеджмента и значительно превысить рекордную прибыль 2021 г. (327,4 млрд руб.). Также положительны новости о завершении допэмисии и закрытии потребностей в капитале.
Рынок США около максимумов года
На рынке акций США временное затишье. После достижения новых максимумов этого года индекс S&P 500 начал уходить в консолидацию. В среду он попробовал продолжить подъем, но к концу сессии ушел в минус. Препятствием выступает отметка 4300 п. От более сильного снижения рынок накануне защитил рост в акциях энергетического сектора, а именно крупных нефтяников.
Отдельно можно выделить новую тенденцию, когда в США начали опережающую динамику показывать акции малой капитализации. Они выглядят лучше, чем компании голубых фишек. Так, Russell 2000 вчера вырос на 1,9%, тогда как Nasdaq Composite и S&P 500 закрывались в минусе. То есть спрос временно сместился в сторону отставших от общей динамики рынка бумаг.
На рынке нефти
В среду цены на нефть Brent подросли на 1% до $77 несмотря на не самый благоприятный информационный фон, заставляющий сомневаться в перспективах спроса на топливо. Статистика из Китая показала внушительный рост нефтяного импорта в мае, но торговая активность выглядела очень сдержанно. Данные по запасам нефтепродуктов в США показали резкий скачок, который связан как с ростом предложения, так и с охлаждением спроса. Добыча в стране выросла с 12,2 до 12,4 млн б/с.
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