Российский рынок акций накануне показал незначительный рост. Индекс МосБиржи большую часть времени консолидировался вокруг отметки 2700 п. Обороты торгов снизились. Локальную поддержку оказал фактор роста цен на нефть, а также ослабление рубля — позитив для экспортеров.

Пространство для роста российского рынка сохраняется. Для подъема к новым годовым максимумам достаточно просто нейтрального внешнего фона. Ключевые риски — со стороны геополитических событий.

Ралли IT-сектора

Отраслевой индекс информационных технологии в среду вырос на 3,5%, существенно опередив динамику остального рынка. Выросли все бумаги сектора. Максимумы этого года переписали Яндекс, Ozon, HeadHunter, Группа Позитив и Noventiq (ранее Softline).

Эта тенденция началась не вчера, а еще месяц назад. С майских минимумов индекс IT-компаний прибавил 25%. Тогда как индекс МосБиржи полной доходности, включающий дивиденды, вырос лишь на 10%.

Отчет ВТБ

Акции банка выросли почти на 3% после публикации финансовых результатов по МСФО за апрель и 4 месяца 2023 г. В апреле чистая прибыль составила 61,8 млрд руб., а с начала года — уже 208,5 млрд руб. В этих цифрах может быть много разовых статей, так что экстраполировать такие результаты на весь оставшийся год не стоит. Тем не менее отчет сильный на фоне роста бизнеса и стабильного качества активов. Есть все шансы достигнуть годовых целей менеджмента и значительно превысить рекордную прибыль 2021 г. (327,4 млрд руб.). Также положительны новости о завершении допэмисии и закрытии потребностей в капитале.

Рынок США около максимумов года

На рынке акций США временное затишье. После достижения новых максимумов этого года индекс S&P 500 начал уходить в консолидацию. В среду он попробовал продолжить подъем, но к концу сессии ушел в минус. Препятствием выступает отметка 4300 п. От более сильного снижения рынок накануне защитил рост в акциях энергетического сектора, а именно крупных нефтяников.

Отдельно можно выделить новую тенденцию, когда в США начали опережающую динамику показывать акции малой капитализации. Они выглядят лучше, чем компании голубых фишек. Так, Russell 2000 вчера вырос на 1,9%, тогда как Nasdaq Composite и S&P 500 закрывались в минусе. То есть спрос временно сместился в сторону отставших от общей динамики рынка бумаг.

На рынке нефти

В среду цены на нефть Brent подросли на 1% до $77 несмотря на не самый благоприятный информационный фон, заставляющий сомневаться в перспективах спроса на топливо. Статистика из Китая показала внушительный рост нефтяного импорта в мае, но торговая активность выглядела очень сдержанно. Данные по запасам нефтепродуктов в США показали резкий скачок, который связан как с ростом предложения, так и с охлаждением спроса. Добыча в стране выросла с 12,2 до 12,4 млн б/с.