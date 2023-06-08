События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 июня
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,1%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,1%
|0,4%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май)
|-3,6%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (май)
|41,4 тыс
|23,2 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (май)
|5%
|5,1%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|555
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|696
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|13,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|162,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|169,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|8,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-434,2 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-44,1 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-96,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-0,4 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|165,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке
|7,5%
|7,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ/
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|2,3%
|2,4% (прогноз)
|RUB
|Сбербанк — сокращенная финансовая отчетность по РСБУ за май 2023
|RUB
|Акрон — ГОСА (реестр закрыт 15.05.2023, выборы СД, див-ды 2022)
|30 (1П2021) + 720 (9м2021) + 240 (фин) — див-д 2021
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Северсталь — ГОСА (реестр закрыт 15.05.2023, выборы СД, див-ды 2022)
|46,77 (1кв2021) + 84,45 (1П2021) + 85,93 (3кв2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Росбанк — закрытие реестра дла выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 29.05.2023)
|0 — див-д 2021
|2,9 — див-д 2022
|RUB
|Газпром нефт — СД (отчет об управлении рисками устойчивого развития ПАО за 2022)
https://1prime.ru/experts/20230608/840784796.html