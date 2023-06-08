МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,1%  
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,1% 0,4%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май) -3,6%  
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
11:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (май) 41,4 тыс 23,2 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (май) 5% 5,1%
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 555  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 696  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 13,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 162,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 169,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 8,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -434,2 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -44,1 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -96,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -0,4 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 165,7 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке 7,5% 7,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ/    
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,3% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,3% 2,4% (прогноз)
  RUB Сбербанк — сокращенная финансовая отчетность по РСБУ за май 2023    
  RUB Акрон — ГОСА (реестр закрыт 15.05.2023, выборы СД, див-ды 2022) 30 (1П2021) + 720 (9м2021) + 240 (фин) — див-д 2021 0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Северсталь — ГОСА (реестр закрыт 15.05.2023, выборы СД, див-ды 2022) 46,77 (1кв2021) + 84,45 (1П2021) + 85,93 (3кв2021) + 0 (фин) — див-д 2021 0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Росбанк — закрытие реестра дла выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 29.05.2023) 0 — див-д 2021 2,9 — див-д 2022
  RUB Газпром нефт — СД (отчет об управлении рисками устойчивого развития ПАО за 2022)    