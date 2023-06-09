Индекс Мосбиржи продолжает постепенное движение наверх. Вчера он вырос на 0,5% и завершал день чуть выше 2700 п. Одновременно с этим отмечается спад торговой активности среди инвесторов. Объем торгов оказался в два раза ниже, чем в начале недели. И сегодня перед длинными выходными, вероятно, невысокие обороты сохранятся.

Сектор роста

Второй день подряд все акции IT-сектора закрываются в плюсе. Отраслевой биржевой индекс прибавил еще 2,5%, сильно опережая весь остальной рынок. Больше 4% прибавили бумаги HeadHunter, Noventiq, ЦИАН и Группы Позитив.

На предшествующей неделе доля сектора высоких технологий в общей структуре индекса широкого рынка составляла 3,5-6%. В середине этой недели она выросла до 11,4%, а в четверг была уже 17,1%. Налицо локальный ажиотаж участников, что может намекать на скорую коррекцию.

Слабый рубль

Курс USD/RUB постепенно растет без каких-то дополнительных факторов. Доллар поднялся до 82,6, показав самое высокое закрытие с апреля прошлого года.

Падение нефти на фейке

Фьючерсы Brent в четверг в моменте снижались на 4% после новостей в СМИ о том, что США и Иран якобы движутся к промежуточному соглашению по "ядерной сделке". Позднее обе стороны опровергли эти сообщения, но компенсировать все снижение нефти не удалось. Сегодня Brent торгуется около $75-76.

S&P 500: самое высокое закрытие в 2023

Индекс S&P 500 прибавил 0,6% и завершил сессию четверга на максимальных значениях с прошлого лета. Подъему рынка помог сильный рост акций таких гигантов как Tesla, Amazon и NVIDIA. Рост продолжается четвертую неделю подряд

В фокусе в ближайшие дни будет заседание ФРС, итоги которого опубликуют 14 июня. Согласно оценкам FedWatch Tool, вероятность сохранения ставки 75% против 25% в пользу повышения на 25 б.п. до диапазона 5,25-5,50%.

Европа в рецессии

Экономика еврозоны по итогам I квартала 2023 г. погрузилась в рецессию. Спад ВВП в январе-марте квартал к кварталу составил 0,1%, тогда как аналитики ожидали нулевой динамики. В IV квартале 2022 года было зафиксировано аналогичное снижение. Падение ВВП два квартала подряд принято расценивать как наступление рецессии.

По данным Евростата, слабость экономики была вызвана падением государственных расходов и расходов домохозяйств. Наибольшее снижение в составе валютного блока показали Ирландия, Литва и Нидерланды. В то же время экономика Евросоюза, в который входят 27 стран, смогла удержаться в плюсе, в частности благодаря росту ВВП Польши.

Важное сегодня:

• Заседаний ЦБ РФ. Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку на уровне 7,5%, указывает консенсус аналитиков. Шансы на повышение тоже есть, учитывая прежнюю жесткую риторику Банка России, но большинство склоняется к тому, что паузу продлят.

• Будет опубликован отчет Сбербанка за май и 5 месяцев 2023 г. День ГОСА. Пройдут годовые общие собрания акционеров у Акрона, Северстали и дочек Россетей: Сибирь, Урал, Центр, Юг, Центр и Приволжье.