В четверг, 8 июня, российский рубль продолжил свое ослабление, вызванное рядом факторов, включая ухудшение геополитической обстановки, снижение цен на нефть и дефицит бюджета. Пара доллар/рубль повысилась на 0,75%, достигнув отметки в 82,59 руб., евро/рубль вырос на 1,65%, до 89,09 руб., а юань/рубль тоже поднялся на 1,65%, до 89,09 руб.

На Мосбирже начались торги с небольшим ростом по рублевым парам, а затем ослабление рубля усилилось во время американской сессии. Отмечается, что цена на нефть марки Brent снизилась до $73,54. Снижение могло быть вызвано слухами о возможном заключении ядерной сделки между США и Ираном. Но затем эту информацию опровергли официальные лица, что привело к возвращению цены на нефть к уровню $76,19.

По предварительным данным Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом в размере 3,411 трлн рублей. Нефтегазовые доходы также снизились на 50% в течение января-мая до 2,853 трлн рублей, а месяцем ранее снижение было на 52%, составив 2,282 трлн рублей. Однако, по данным министерства, месячная динамика исполнения расходов постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. Чтобы рубль начал укрепляться, необходимо, чтобы цена на нефть достигла отметки в 90 долларов, как минимум, и первое сокращение дефицита состоялось бы ниже 2,9 трлн руб.

В пятницу, 9 июня, баррель Brent стоил $75,50 на торгах в Азии. Экономический календарь пустой, поэтому нефтетрейдеры будут реагировать на динамику индекса доллара. По доллару наблюдается нисходящая коррекция, которая может усилиться в ближайшее время. Есть вероятность того, что покупатели смогут поднять цену нефти Brent до отметки $77 к закрытию дня.

На Мосбирже начались торги ростом, пара доллар/рубль торгуется на уровне 82,80 руб. Ключевым событием для российского валютного и фондового рынков на сегодняшний день является заседание Центрального банка России. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5% годовых, но если его решение совпадет с ожиданиями рынка, то оно не окажет сильного влияния на валютный рынок.

14 июня Европейский союз готовится принять 11-й пакет санкций против РФ, а также того же дня Федеральная резервная система США огласит свое решение по ставке. Санкции будут направлены на предотвращение обхода действующих ограничений. Учитывая, что доллар превысил уровень в 82 рубля, покупатели сейчас держат курс к уровню 83,50 руб. — это уровень, на котором можно ожидать временную остановку ослабления рубля.

В целом, ситуация на рынке продолжает оставаться нестабильной и зависеть от многих факторов, включая геополитическую обстановку, цены на нефть, бюджетные показатели и решения регуляторов. В ближайшее время рубль останется под давлением по отношению к иностранным валютам.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,56%, до 2709,69 п. Индекс РТС упал на 0,30%, до 1032,85 п. Рост рублевому индексу обеспечило ослабление рубля. Индекс находится в боковом тренде. Сопротивление расположено на 2720 п. Тенденция к ослаблению рубля сохраняется, а значит покупатели будут стремиться обновить максимум.