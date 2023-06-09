Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых.

Несмотря на сохраняющиеся проинфляционные риски, пока текущие темпы инфляции в пересчете на год не превышают целевые 4%. В этой ситуации ЦБ снова занял выжидательную позицию и не стал менять текущие параметры денежно-кредитной политики.

В то же время некоторые проинфляционные риски ещё выросли с прошлого апрельского заседания Банка России. Такими рисками являются дальнейшее ослабление курса рубля, быстрый рост зарплат из-за усиливающегося дефицита кадров на рынке труда, оживление потребительского спроса и высокие темпы кредитования, сохраняющиеся риски расширения дефицита бюджета, высокие незаякоренные инфляционные ожидания.

Поэтому Банк России несколько ужесточил сигнал о будущих действиях — «В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях…».

Мы считаем, что в ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен будут возрастать из-за описанных проинфляционных факторов. В результате годовая инфляция, по нашим оценкам, достигла своей нижней точки в апреле на уровне 2,3% и далее ожидается рост. В мае мы прогнозируем инфляцию 2,5%, в июне — 3,4%, в июле — 4,3%, к концу года — 6,5%.

Мы полагаем, что уже на следующем заседании 21 июля Банк России начнёт цикл повышения ключевой ставки и поднимет её на 25 б.п., до 7,75%. Мы сохраняем наш прогноз о том, что ЦБ в этом году поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%.

Сегодняшнее решение Банка России, на наш взгляд, в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет значимого влияния на курс рубля, депозитные и кредитные ставки в экономике.

Денежно-кредитные условия остаются нейтральными, т.е. не стимулируют и не ограничивают экономический рост.

В то же время мы считаем вероятным небольшое постепенное повышение депозитных и кредитных ставок (в пределах 50 б.п.) в ближайшие месяцы на ожиданиях вероятного подъема ключевой ставки позднее в этом году. Также вероятно продолжение умеренного повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и ставок по ипотеке.