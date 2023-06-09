МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и вторник, 12-13 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12 июн        
  AUD Австралия — День рождения Короля — выходной на Австралийской фондовой бирже    
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 718,8 млрд юаней  
17:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,448%  
20:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 3,7%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (май) 176 млрд долл  
13 июн        
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2023) -10,5  
4:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -0,1%  
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB 0  
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель) 5,8%  
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май) 46,7 тыс  
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель) 182 тыс  
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (апрель) 3,9%  
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 7,2% 6,1%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% -0,1%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 4,1% 3,2%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 3,8% 2,9%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь) -34,8 -37,6
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь) -10,7 -14
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь) -9,4  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,4%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,5%  
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 4,9%  
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,3%
17:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
23:30 USD Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12 июн        
  RUB Россия — Национальный день    
13 июн        
  RUB Россети Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 27.06.2023) 0,3479 (ао), 21,2238 (ап) — див-д 2021 0,4435 (ао, ап) (9м2022) + 0,0588 (ао), 18,8302 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Россети Северо-Запада — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2023, в заочной форме) 0 — див-д 2021 0 (рекоменд. СД) — див-д 2022