События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 — 13 июня
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и вторник, 12-13 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12 июн
|AUD
|Австралия — День рождения Короля — выходной на Австралийской фондовой бирже
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|718,8 млрд юаней
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,448%
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|3,7%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (май)
|176 млрд долл
|13 июн
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2023)
|-10,5
|4:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-0,1%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB
|0
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель)
|5,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май)
|46,7 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель)
|182 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (апрель)
|3,9%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|7,2%
|6,1%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|-0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|4,1%
|3,2%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|3,8%
|2,9%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь)
|-34,8
|-37,6
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь)
|-10,7
|-14
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь)
|-9,4
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|5,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|4,9%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,3%
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|23:30
|USD
|Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12 июн
|RUB
|Россия — Национальный день
|13 июн
|RUB
|Россети Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 27.06.2023)
|0,3479 (ао), 21,2238 (ап) — див-д 2021
|0,4435 (ао, ап) (9м2022) + 0,0588 (ао), 18,8302 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Россети Северо-Запада — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2023, в заочной форме)
|0 — див-д 2021
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230609/840796164.html