МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российская валюта на прошлой неделе активизировалась в снижении — курс доллара прошел уровень 82 рубля и протестировал 83 рубля. При этом в конце недели — перед длинными выходными и на фоне сигналов от ЦБ РФ по ключевой ставке рубль попытался стабилизироваться.

В целом же, доллар на неделе максимально повышался до 83,04 рубля (максимум с 7 апреля), евро — до 89,51 рубля (максимум с 28 апреля), юаня- до 11,66 рубля (максимум тоже с 28 апреля).

Рост геополитических рисков и опасения по поводу сужающегося профицита торгового баланса и дефицита бюджета оказывали давление на рубль.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе не смог по инерции "долететь" до 80 долларов за баррель сорта Brent (к максимуму с начала мая) и "отвалился" в район 75 долларов. Участники рынка отыгрывали опасения по поводу замедления мировой экономики. В частности, они обратили внимание на данные по рынку труда США. В частности, за неделю, завершившуюся 3 июня, количество первичных заявок-обращений за пособием по безработице в стране увеличилось на 28 тысяч, до 261 тысячи, достигнув максимума с октября 2021 года.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США — на неделе пытался стабилизироваться выше 104 пунктов, однако затем резко провалился в район 103,5 пункта (минимум с 23 мая), сигнализируя об аппетите на рисковые активы.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 1,14 рубля до 82,64 рубля, евро — на 1,56 рубля до 88,97 рубля, юань — на 9 копеек до 11,56 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю не изменилась и составила 6,2 тысячи, как и неделей ранее.

ПОПЫТКИ РОСТА НЕ УДАЛИСЬ У РУБЛЯ

Рубль начал рабочую неделю попытками роста против основных валют на фоне позитивных сигналов с рынка нефти и сообщений от Минфина РФ.

Так, альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией — по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.

Минфин РФ сообщил, что сумма недополученных нефтегазовых доходов бюджета РФ в июне вырастет до 44 миллиардов рублей, таким образом объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 июня по 6 июля составит 74,6 миллиарда рублей, по 3,6 миллиарда рублей в день против 2 миллиардов месяцем ранее.

Однако рост быстро сошел на нет, и рубль стал сползать. Обострение геополитических факторов стало тригерром для ослабления российской валюты.

Подкачали и данные Минфина РФ по дефициту бюджета. Он составил в январе-мае 3,411 триллиона рублей: расходы выросли в годовом исчислении на 27%, до 13,229 триллиона рублей, а доходы упали на 19% до 9,818 триллиона рублей.

ЦБ РФ ДАЕТ ЖЕСТКИЕ СИГНАЛЫ

Завершение недели рубль проводил в русле ослабления, однако ЦБ РФ оказал определенную поддержку ему.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции в РФ еще больше сместился в сторону проинфляционных, при увеличении инфляционного давления допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Центробанк обсуждал в пятницу повышение ключевой ставки на 0,25-0,75 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

При этом повышение ставки ЦБ не помешает российской экономике достигнуть докризисного уровня в 2024 году, сообщил в ходе пресс-конференции зампред регулятора Алексей Заботкин. Ужесточение денежно-кредитной политики традиционно поддерживает рубль.

Вероятность годовой дефляции в РФ в этом году равна нулю в любом месяце, отметил Заботкин. При этом глава ЦБ оценила, что в целом по 2023 году Минфин не перейдет к покупке валюты.

Между тем НЕ в пользу рубля сыграли оценки ЦБ РФ о том, что положительное сальдо внешней торговли товарами России в январе-мае 2023 года снизилось на 69,02%, составив 44,7 миллиарда долларов против 144,3 миллиарда долларов годом ранее. По внешней торговле России услугами сохранился дефицит, который вырос на 63,16% — до 9,3 миллиарда долларов в январе-мае текущего года с 5,7 миллиарда долларов годом ранее.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-май текущего года снизилось на 81,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,8 миллиарда долларов.

Таким образом, фундаментальные факторы складываются не очень позитивно для рубля. впрочем, некий баланс курса под максимумом более чем за год (83,5 рубля за доллар) был бы сейчас логичным.