МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,5%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, снижающийся на 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста во вторник, сегодня утром корректируются, теряя до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром предпринимает попытку восстановления, прибавляя 0,4% и торгуясь в районе 74,6 доллара за баррель. Отметим, что вчера рынки были поддержаны статистикой по инфляции в США, которая оказалась чуть лучше прогнозов. Из негативных факторов здесь можно выделить стабилизацию базовой инфляции в районе 5,3% г/г, что существенно выше цели ФРС США и может способствовать дальнейшему подъему ставки американским регулятором. При этом сегодня по итогам заседания, на наш взгляд, несмотря на сохранение высокой базовой инфляции, ФРС может сохранить ставку на текущем уровне, взяв паузу для оценки влияния предыдущих шагов по ужесточению ДКП как на инфляцию, так и на экономику. Кроме заседания американского регулятора, сегодня инвесторы обратят внимание на статистику по индексу цен производителей в Штатах и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, поднявшись до 2 757 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, чему будет способствовать восстановление цен на нефть. Отметим, что российский рынок продолжает двигаться в рамках сценария роста с целями в районе 2 800 — 3 000 пунктов. При этом ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2 680 пунктов и тренд ускорения, проходящий чуть выше данного значения, что образует двойную поддержку для индекса Мосбиржи.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль продолжает ослабевать по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар, евро и юань прибавляют порядка 0,3%, торгуясь в районе 84,5, 91,2 и 11,77 рубля соответственно. Отметим, что днем ранее рубль понес серьезные потери, что привело к выходу пары доллар/рубль выше апрельских максимумов. Это говорит в пользу возможности продолжения ослабления национальной валюты. Однако сегодня в ходе сессии продажи в рубле может сдержать восстановление цен на нефть. При этом ближайшим сопротивлением для доллара выступает район 85,7 рубля — уровень 50% коррекции к волне снижения американской валюты от максимумов к минимумам прошлого года.