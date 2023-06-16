События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июня
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|9:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|10:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|5,6%
|5,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|0%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|7%
|6,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2023)
|5,1%
|3,3%
|14:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (апрель)
|-19,07 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (апрель)
|-0,1%
|1,6%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|55,4
|56,5
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|59,2
|60
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|556
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|695
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|12,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|172,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|175,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|8,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-344,5 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-56,5 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-104,8 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-1,3 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|158,4 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Татнефть — ГОСА (реестр закрыт 22.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 11.07.2023)
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|МГТС — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022)
|0 — див-д 2021
|RUB
|Россети Московский регион — ГОСА (реестр закрыт 22.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022)
|0,095 — див-д 2021
|0,0849 (9м2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230616/840845431.html