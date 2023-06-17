МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российская валюта на укороченной рабочей неделе продолжила снижаться — курс доллара протестировал уровень сопротивления 85 рублей. Однако после первых двух дней атаки рублевых "медведей" доллар и юань преимущественно коррекционно сползали от достигнутых локальных максимумов.

В целом же, доллар на неделе максимально повышался до 85,03 рубля (максимум с апреля 2022 года), евро — до 92,05 рубля (максимум с 25 апреля текущего года), юань — до 11,85 рубля (максимум тоже с 25 апреля).

Снижение профицита торгового баланса в условиях восстановления импорта и падения экспорта продолжали оказывать давление на рубль. Негативом стали появившиеся на рынке слухи о возможности включения России в "черный список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force).

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе "нарисовал" подобие подковы: вначале он сполз с 74,8 доллара за баррель сорта Brent до 71,6 доллара (район минимумов с марта), затем скорректировался вверх — выше 76 долларов. Участники рынка "черного золота" таким образом отыгрывали ослабление, особенно в конце недели, доллара на forex, что традиционно ведет к удорожанию нефти.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США — на неделе падал от уровня выше 103,5 пункта в район 102 пунктов (минимум с 12 мая), сигнализируя об аппетите на рисковые активы. Волатильность в курсовую динамику forex вносили решения ведущих центробанков по денежно-кредитной политике (ДКП).

Так, ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Регулятор сохранил ставку впервые с января 2022 года. ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4% годовых, при этом он повысил прогноз годовой инфляции в странах еврозоны на 2023 год до 5,4% с 5,3%, что подразумевает сохранение жесткой ДКП европейским регулятором и поддерживает курс евро, в частности, к доллару.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 1,5 рубля до 84,14 рубля, евро — на 2,68 рубля до 91,65 рубля, юань — на 21 копейку до 11,77 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подросла до 6,4 тысячи против 6,2 тысячи неделей ранее.



НЕФТЬ И ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС ТОЛКНУЛИ РУБЛЬ ВНИЗ

Рубль начал короткую рабочую неделю резким падением против основных валют на фоне ощутимо просевшей в цене нефти. Опасения за спрос на углеводородное топливо не могли компенсировать даже новости об усилиях ОПЕК+ и прежде всего — Саудовской Аравии по сокращению добычи "черного золота".

На таком фоне игроки рынка обратили внимание на данные ЦБ РФ о том, что в апреле экспортные поступления в юанях (7,2 миллиарда долларов) оказались ниже импортных платежей (7,9 миллиарда) на 0,7 миллиарда долларов.

Впрочем, уже в мае чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами в мае выросли до 9,1 миллиарда долларов с 7 миллиардов в апреле. При этом продажи валюты с ноября 2022 года по апрель 2023 года составляли 80% от валютной выручки, оценил ЦБ РФ.

Не остались без внимания в среду два аукциона Минфина РФ, который при общем спросе в 172,7 миллиарда рублей (более чем в 2 раза выше уровня недельной давности) разместил ОФЗ на 106,6 миллиарда рублей (по номиналу), что на 82% выше показателя размещений предыдущей недели. Спрос на рубли в рамках аукционов поддержал курс валюты РФ в середине и во второй половине недели.

ПРОГНОЗЫ

Ее завершение рубль проводил в стабилизации с попытками коррекции вверх на фоне новостей с ПМЭФ.

В частности, свое слово о валютных интервенциях (после мнения ЦБ РФ о том, что покупки валюты в рамках бюджетного правила в 2023 году неактуальны) сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он заявил, что слышал предложения не покупать валюту даже при благоприятной конъюнктуре и росте допдоходов бюджета, а тратить их. "Готовы будем их рассмотреть, тем более, что предложений по увеличению расходов достаточно", — резюмировал он. Тем самым выступив вербально в поддержку курса рубля.

Таким образом, локальная перепроданность рубля, возможно, замечена уже и в правительстве, что дает надежду на прохождение им локального дна и на коррекционный рост. Продажи экспортерами валюты в рамках налогового периода могут поддержать такую коррекцию на следующей неделе.