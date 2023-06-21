МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Во вторник, 20 июня, рублевые пары закрылись с положительной динамикой: доллар/рубль вырос на 0,76% до 84,78 руб., евро/рубль — на 0,55% до 92,30 руб., юань/рубль — на 0,31% до 11,76 руб. В начале торгов рубль дорожал на фоне дорожающей нефти, но в середине дня рубль быстро потерял свои позиции из-за падения нефтяных котировок до $74,48. Это может быть связано с предстоящим выступлением главы ФРС США. В конце торгов курс рубля вернулся к отметке 84,78 руб.

Азиатские торги в среду, 21 июня, показали подъем цены на баррель Brent на 0,83% до $76,11. Цена продолжает торговаться в ограниченном диапазоне. Ожидается, что после 17:00 мск во время выступления Дж. Пауэлла может повыситься волатильность. Речь главы ФРС США способна повлиять на динамику цен на глобальном валютном и нефтяном рынках и вытолкнуть цену из диапазона, если Дж. Пауэлл выскажет что-то существенное. Для привлечения новых покупателей и дальнейшего восстановления цены, необходимо пройти уровень $77,50 и удерживать его в течение трех дней.

Тем временем, на валютном рынке продолжают воздействовать различные факторы, такие как недостаточный спрос на валюту, падение цен на нефть и дефицит бюджета. Фактор налогового периода не оказывает значительного влияния на ситуацию на рынке в данный момент. Однако после 28 июня рубль может потерять поддержку со стороны экспортеров.

Во вторник, 20 июня, цена на баррель Brent снизилась на 0,77% до $75,50. Это связано с опасениями по поводу снижения спроса на нефть и медленного экономического восстановления Китая. Кроме того, ЦБ Китая снизил ключевые показатели кредитования, что может негативно сказаться на мировой экономике.

На рынке сохраняется неопределенность. Прояснить ситуацию может выступление главы ФРС США. Сегодня он выступает в Палате представителей, в четверг — в Сенате. Однако для стабилизации ситуации на рынке необходимо уделить внимание фундаментальным факторам, таким как спрос и предложение на рынке нефти, а также экономические данные стран-экспортеров.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Речь Дж. Пауэлла отразится на динамике доллара и ценовых колебаниях на валютном рынке и нефтяном рынке. Пара доллар/рубль восстановилась до 84,95 руб. Уровень 86 руб. выступает промежуточным сопротивлением на пути к зоне 89-90 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,40% до 2803,69 п., индекс РТС — на 1,08% до 1042,91 п. Три дня подряд дневные свечи закрываются с длинными нижними тенями, что указывает на выкуп падений. Сопротивление образовалось на уровне 2815 п. Техническая картина на часовом ТФ пока благоприятная для продолжения роста в течение 5-6 часов. Дневные индикаторы начинают сигнализировать о назревшей коррекции. Слабость рубля не дает упасть индексу Мосбиржи. Повысились риски пробить поддержку 2780 п. Если до американской сессии роста не увидим, покупатели могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям.