МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы после снижения во вторник сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия предыдущего дня. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 76,2 доллара за баррель. Сегодня в ходе сессии инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в Великобритании. При этом основным фактором дня может стать выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла. На последнем заседании американский регулятор сохранил ставку, обозначив возможность ее повышения в дальнейшем. В словах руководителя ФРС инвесторы будут искать намеки на возможные дальнейшие шаги американского Центробанка в рамках денежно-кредитной политики, которые могут определить настроения на рынках в ближайшие сессии.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив до 2 803 пунктов. Сегодня на старте торгов возможна активизация покупок в российских бумагах, чему способствует некоторое улучшение в ценах на нефть. Однако во второй половине дня наш рынок может перейти в коррекционное снижение, скомпенсировать утренний подъем и уйти на отрицательную территорию. С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится в диапазоне сопротивления 2 800 — 2 850 пунктов. В этой связи часть инвесторов, опасающаяся, что у рынка не хватит сил на продолжение роста, может перейти к сокращению объема российских акций в портфелях для снижения риска.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует восстановление по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань теряют порядка 0,3%, отступив до 84,5 и 11,73 рубля соответственно, евро теряет 0,1%, торгуясь в районе 92,3 рубля. В ходе сессии национальная валюта может попытаться продолжить восходящую динамику. Улучшение ситуации в ценах на нефть и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые аккумулируют рублевую ликвидность под выплаты налогов 26 июня, будут способствовать восстановлению рубля. В случае реализации данного сценария в ходе торгов пара доллар/рубль может отступить ниже 84 рублей.