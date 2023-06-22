МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. 21 июня рубль частично восстановил свои потери благодаря повышению нефтяных котировок и ослаблению доллара на валютном рынке Форекс. Также российскую валюту могли поддержать экспортеры, продавая валюту для уплаты налогов 28 июня. Пара доллар/рубль снизилась на 0,95%, до 83,98 руб., евро/рубль — на 0,33%, до 92,00 руб., юань/рубль — на 0,99%, до 11,64 руб.

Индекс доллара снизился до 101,61 пункта с 102,30 пункта. Доллар попал под давление на фоне противоречивых заявлений представителей ФРС и других центральных банков. Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США, заявил о необходимости повышения процентных ставок для сдерживания инфляции, однако время этого повышения будет зависеть от новых статданных. Он также подчеркнул, что для снижения инфляции необходимо замедлить темпы роста экономики до уровня, который ниже долгосрочного тренда. Несколько представителей ЕЦБ сослались на инфляционное давление, чтобы подчеркнуть необходимость повышения процентных ставок.

Котировки на нефть Brent выросли на 1,86% и стоят $76,90. Это вызвано общим ослаблением доллара после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла и укреплением евро. В четверг нефть стоит $76,82. Сегодня глава Федрезерва выступает перед Банковским комитетом Сената. По оценкам BitRiver, технический анализ указывает на готовность покупателей двигаться к уровню $78,70. Продолжение нисходящего движения индекса доллара усилит позиции покупателей перед выходом данных по запасам нефти и нефтепродуктам от Минэнерго США.

Несмотря на то, что курс доллара против рубля закрылся снижением, это была всего лишь небольшая коррекция, а не разворот. Кроме того, напряженность между США и Китаем также негативно сказалась на настроениях инвесторов после того, как Китай жестко раскритиковал президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

На текущий момент динамика рынка нефти и валют остается неустойчивой, подверженной влиянию многих факторов, включая макроэкономические показатели, политическую ситуацию и действия центральных банков. От пары доллар/рубль ожидаю консолидацию около уровня 85 рублей.

На российском фондовом рынке доминировали позитивные настроения. Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 2819,30 пункта. Рост индекса был сдержанным. Наибольший интерес инвесторов наблюдался в транспортной отрасли и в металлах и добыче. Тенденция к повышению сохраняется, поскольку рубль остается под давлением, и сохраняются риски укрепления доллара до 86 рублей.