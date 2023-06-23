МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Центробанк Турции пошел на меньшее повышение ставки, чем ожидал рынок. Средний прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, сводился к подъему ставки до 20%.

С одной стороны, ЦБ Турции возвращается к ортодоксальной монетарной политике. Большинство ЦБ мира стремятся повысить ставку выше уровня инфляции, чтобы вернуть инфляцию к цели. Напомним, что инфляция в Турции в мае составила 39,6% при целевом уровне 5%.

С другой стороны, ЦБ Турции выбрал меньший шаг, чем ожидал рынок. Полагаем, что ЦБ Турции мог пойти на это, чтобы дать финансовому и реальному сектору экономики подготовиться к резкому ужесточению денежно-кредитных условий. Ещё одной причиной могло стать давление президента Эрдогана на ЦБ.

Действующий президент Турции Эрдоган придерживается нетрадиционных взглядов на монетарную политику, считает высокие ставки злом для экономики, которые разгоняют инфляцию.

ЦБ Турции не обладает достаточной степенью независимости. Предыдущий руководитель турецкого ЦБ С.Кавчиоглу снижал ключевую ставку под давлением Эрдогана, несмотря на двузначную инфляцию. До назначения Кавчиоглу Эрдоган уволил трех руководителей ЦБ, пытавшихся ужесточать монетарную политику.

Эрдоган предпочитает через низкие реальные процентные ставки стимулировать кредитование и экономический рост, жертвуя национальной валютой и не обращая внимание на инфляцию. В результате подрывается доверие к лире, а граждане и бизнес предпочитают сбережения в долларах. Кредитный рейтинг Турции давно находится в неинвестиционной категории.

Кроме этого, монетарная политика в Турции не отличается последовательностью. Мы не исключаем, что в этот раз может повториться история предыдущих циклов ужесточения монетарной политики в Турции. После нескольких повышений ключевой ставки Эрдоган может уволить действующего главу ЦБ и поставить на его место более лояльного человека, который вернётся к снижению ставок.

Турецкая лира падает, т.к. ЦБ Турции пошёл на меньшее повышение ставки, чем ожидал рынок. Это классическое поведение валютного рынка в таких случаях. Разочарованные инвесторы продают лиру и турецкие активы.

Ставки 15% недостаточно, что справиться с инфляцией. Кроме этого, такой ставки недостаточно, чтобы привлечь иностранный капитал и профинансировать дефицит текущего счета и дефицит бюджета Турции.

Кроме этого, меньший шаг подъема ставки может вызвать сомнения у инвесторов в том, что ЦБ Турции действительно вернётся к ортодоксальной монетарной политике.

Поэтому можно ожидать дальнейшего падения турецкой лиры, пока не выравнивается торговый баланс за счет сокращения импорта или пока ЦБ Турции не пойдёт на более резкое повышение ставки.

Изменение монетарной политики турецкого ЦБ может повлиять на экономические процессы в России, однако это влияние будет небольшим и неоднозначным.

С одной стороны, повышение ставки в Турции приведёт к ужесточению финансовых условий в стране и замедлению экономического роста. Это может негативно сказаться на объемах потребления российского сырья. При этом уменьшение импорта энергоносителей и продовольствия (основных статей российского экспорта) вероятно будет небольшим.

С другой стороны, повышение ставки в Турции поможет замедлить инфляцию. В результате может снизиться уровень импортируемой в Россию инфляции. Чем ниже рост цен в странах — торговых партнерах РФ, тем, при прочих равных, ниже инфляция и процентные ставки в России.